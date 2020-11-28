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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Hamilton: "Pole pozisyonumu aldığım için sevinmedim"

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Hamilton: "Pole pozisyonumu aldığım için sevinmedim"
Ekleyen:
, Editör

Bahreyn GP'sine pole pozisyonundan başlayacak olan Mercedes AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton, zaman turunun ardından sevinmediğini söyledi.

İngiliz pilot, Türkiye GP'sinde yedinci şampiyonluğunu kazanarak Michael Schumacher'in efsanevi rekorunu egale etmişti. Bu hafta sonunda ise Hamilton temposunu düşürmedi ve 2020 sezonundaki 10. pole pozisyonunu aldı. 

Sıralamaların ardından Hamilton şu açıklamalarda bulundu: "Dürüst olmak gerekirse çok da sevinmedim, çalışmaya devam ettim ve buna hazır olduğumun farkında olmak istedim - kafamın ve gözümün hedefte olduğundan emin olmak istedim."

"Ancak bu, takım olarak neler yapabileceğimizin düzenli bir göstergesi. Hafta içinde ve hafta sonunda durmadan çalışmaya devam eden bu takım beni oldukça etkilemye devam ediyor."

"Bizim yolumuza konan zorluklar ne olursa olsun senelerimiz hep zorlu geçiyor ve onları çok takdir ediyorum. Bahreyn'de, burada, onlarla beraber olmak ve birlikte böyle turlar ortaya koymak gerçekten inanılmaz."

"Bugün buraya geldim ve tamamen eğlenip keyif almak istedim. En önemli olan şey bu, yaptığınız şeyden keyif almak ve baskının da üzerimden biraz kalkması ile beraber her şeyi biraz bıraktım, bugünkü gibi bir sürüşü ortaya koydum."

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Hamilton, genel olarak daha rahat bir tur atmasına rağmen turundan oldukça memnun olduğunu söyledi: "Doğal olarak turlarımda en uçta oluyorum, turun genel olarak nasıl gittiğini bilirsiniz, tamamıyla doğru dengeyi bulmakla alakalıdır."

"Bence turun başlangıcı gayet iyiydi. İlk virajda bulunması gereken çok küçük bir zaman vardı. Biraz daha apekse doğru gidebilirdim ama onun dışında gayet iyiydi. Altıncı viraj biraz daha yavaştı ve daha iyi gidebilirdim."

"Tur boyunca size her zaman nerede daha iyi yapabileceğim yerleri söyleyebilirim, ancak bir sonraki turda belki de piste çıktığımda orada zamanımı geliştirip başka yerde zaman kaybedeceğim."

"Onun dışında gayet temiz bir turdu. Genel olarak bir önceki turumdan 0.2 saniye civarında daha hızlı kaldım, bu yüzden oldukça mutluyum."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Alt-etkinlik Sıralama
Pilotlar Lewis Hamilton
Editör Efe Kahya

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