Hamilton: "Şampiyon olarak emekli olmak her pilotun hayalidir"

İngiliz pilotun kontratı 2023 sezonunun ardından sona erecek fakat hem Mercedes hem de Hamilton birlikte devam etmek istiyor.

Bu yüzden iki tarafın önümüzdeki birkaç yıllık süreçte birlikte çalışması oldukça muhtemel.

Sport Bild'e konuşan Hamilton, yeni kontrat görüşmelerinin ne durumda olduğu sorusuna şöyle yanıt verdi: "Henüz yeni kontrat görüşmelerine başlamadık çünkü bunu yapacak kadar boş vaktimiz olmadı. İki aydır yollardayız."

"Bazen uyanırsınız ve 'artık bunu yapmak istemiyorum' dersiniz. Bazen artık başka şeyler yapabileceğinizi düşünürsünüz. Yapmak istediğim daha çok şey var. Çok uzun bir süre olmayacak ama şu anda kesinlikle [F1'de] kalacağım."

"Motor sporları benim için en önemli şey değil. Belki çocukluğumda ve Formula 1'e ilk girdiğimde öyleydi."

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, congratulate each other in Parc Ferme

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images