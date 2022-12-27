Hamilton: "Şampiyon olarak emekli olmak her pilotun hayalidir"
Lewis Hamilton, Formula 1'den şampiyon şekilde ayrılmanın her pilotun hayali olduğunu gizlemiyor.
İngiliz pilotun kontratı 2023 sezonunun ardından sona erecek fakat hem Mercedes hem de Hamilton birlikte devam etmek istiyor.
Bu yüzden iki tarafın önümüzdeki birkaç yıllık süreçte birlikte çalışması oldukça muhtemel.
Sport Bild'e konuşan Hamilton, yeni kontrat görüşmelerinin ne durumda olduğu sorusuna şöyle yanıt verdi: "Henüz yeni kontrat görüşmelerine başlamadık çünkü bunu yapacak kadar boş vaktimiz olmadı. İki aydır yollardayız."
"Bazen uyanırsınız ve 'artık bunu yapmak istemiyorum' dersiniz. Bazen artık başka şeyler yapabileceğinizi düşünürsünüz. Yapmak istediğim daha çok şey var. Çok uzun bir süre olmayacak ama şu anda kesinlikle [F1'de] kalacağım."
"Motor sporları benim için en önemli şey değil. Belki çocukluğumda ve Formula 1'e ilk girdiğimde öyleydi."
Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, congratulate each other in Parc Ferme
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
"Fakat 30'lu yaşlarıma geldiğimden beri hayatın anılar biriktirmekle alakalı olduğunu fark ettim. Arkadaşlarım ve ailemle geçirdiğim zaman önemli. Sizin için önemli olan insanlarla, önemli anılar biriktirmelisiniz."
"Buna odaklanıyorum ve bu anlar için planlama yapıyorum. Çünkü gelecekte yanınızda götürebileceğiniz şey bu olacak."
Hamilton şampiyon olarak emekli olma ihtimaliyle ilgili de, "Dünya şampiyonu olarak emekli olmak bence her sporcunun hayalidir. Benim için de öyle." dedi.
Son olarak Hamilton'a Mick Schumacher'in Mercedes'e katılması soruldu.
Hamilton, "Artık yedek pilotlarla o kadar yakın çalışmıyoruz, bu rol günümüzde daha çok simülatör üzerinde geçiyor ve eskisi gibi değil. Yine de takım arkadaşı olacağız."
"Mick büyük bir yetenek ve Mercedes için önemli. O birAlman pilot. Babası Michael ve Mercedes birbirlerine çok yakındı." dedi.
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