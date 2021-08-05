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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Hamilton, ‘Same Love’ tişörtü giyen Sebastian Vettel’le gurur duyuyor

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Lewis Hamilton, Macaristan GP’de Sebastian Vettel’in giydiği tişörtten ötürü kınama cezası almasına rağmen LGBTQ+ haklarını savunduğu için Aston Martin pilotundan gurur duyuyor.

Hamilton, ‘Same Love’ tişörtü giyen Sebastian Vettel’le gurur duyuyor

Hem Hamilton hem de Vettel, Macaristan’daki hafta sonunda ülkenin anti-LGBTQ+ yasasına karşı oldukları açıkça belli etmişlerdi. Vettel, perşembe günü padoğa gökkuşağı ayakkabılarıyla gitmişti.

Yarış öncesinde de Vettel, gökkuşağı renklerinde ve üzerinde “Same Love” [Aynı Aşk] yazan bir tişörtle giymişti ve ulusal marş töreninde bu tişörtünü çıkarmamıştı.

Fakat bunun sonucunda Vettel, kınama cezası aldı. Yarış direktörünün talimatlarına uymadıkları gerekçesiyle Carlos Sainz Jr, Valtteri Bottas ve Lance Stroll da We Race As One tişörtlerini çıkarmadıkları için kınama aldılar.

FIA’nın kararını açıklamasından önce Vettel, tişörtü nedeniyle “diskalifiye olmaktan mutlu olacağını” belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “Bana istediklerini yapabilirler, umrumda değil. Yine olsa yine yaparım.”

Vettel’in tişörtü hakkında görüşleri sorulduğunda Hamilton, 4 kez dünya şampiyonunu sporu daha kapsayıcı bir hale getirmek adına bir duruş sergilediği için övdü.

Hamilton, “Seb’in bu hafta sonu böyle bir duruş sergilemesi harika, kesinlikle burada yaşayan LGBTQ+ bireylerine hitap ediyor.”

“Hafta sonunun başında bu konuda konuşmuştum. Bence, onun [Vettel’in] bunu yapması çok önemliydi. Muhtemelen başı büyük belaya girmez.”

“Fakat bizim de bir duruş sergilemeliyiz. Çeşitlilik ve kapsayıcılık için mücadele ediyoruz ve [LGBTQ+] komünitesi de %100 bunun içinde yer alıyor. Bundan dolayı onunla gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, Lewis Hamilton, Mercedes, and Sebastian Vettel, Aston Martin, Jean Todt, President, FIA, on the grid

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, Lewis Hamilton, Mercedes, and Sebastian Vettel, Aston Martin, Jean Todt, President, FIA, on the grid

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ayakkabıları ve tişörtüne ek olarak Vettel’in Macaristan Grand Prix’sindeki özel kask tasarımında da gökkuşağı [LGBTQ+ komünitesi bayrağı] vardı. 

Macaristan, geçtiğimiz ay 18 yaş altındakilere homoseksüellik ve transseksüellik içeren konuların öğretilmesi ve tanıtılması yasaklanmıştı. Bu durum, tüm Avrupa’dan eleştiri toplamıştı.

Avrupa Birliği, bu konuda Macaristan’a karşı hukuki işlem başlattı ve çoğu AB üyesi, bu yasayı “cinsel yönelim ve cinsel kimliğe karşı yapılan ayrımcılığın çirkin bir formu” diyerek kınadı.

Perşembe günü bu konuda verdiği demeçte Vettel, “Elbette yasa yapmak bizim görevimiz değil. Fakat bence, durumdan etkilenen bireyler için desteğimizi göstermek önemli.” dedi.

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