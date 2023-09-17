Hamilton: "Sainz ve Norris'in stratejisi işe yaradı"

Singapur'da bu sezonun belki de en heyecan verici yarışını izledik. Özellikle de Mercedes'in son 20 tura girilirken pite gelerek aldığı risk, son bölümde harika bir heyecana sahne oldu.

Bitime 20 tur kala Esteban Ocon'un yolda kalmasıyla devreye giren sanal güvenlik aracı periyodunda pite gelerek risk alan ve cesur bir strateji uygulayan Mercedes, Cuma gününden bu yana sakladığı sıfır set lastikleri de kullanarak son 20 turda iki pilotuyla birden harika bir performans sergiledi.

Yeni lastikleri takmasının ardından önündeki Leclerc, Norris ve Sainz'dan tur başına 2 saniye ala ala gelen Russell, son turdaki hatasıyla duvara girdi. Hamilton ise podyumun son basamağında kendine yer buldu.

Heyecanın finişe kadar devam ettiği bu yarışın ardından açıklamalarda bulunan Hamilton, Sainz ve Norris'i tebrik ederken; kendi takımının stratejisini de övdü.

İngiliz pilot, "Öncelikle Carlos ve Lando'ya tebrikler, bugün gerçekten iyi bir iş çıkardılar. Stratejileri işe yaradı. Bu hafta sonunun başında stratejide zarı biz attık ve risk aldık. Sıralama turlarına farklı sayıda lastik seti ile gittik ve bugüne bir orta hamur sakladık."

"Bugünkü yarışın 2 pit-stop'luk bir yarış olacağını hissediyordum ve takım, stratejide harika bir iş yaparak bizim [yarışın son bölümünde] önlere dönmemize yardımcı oldu."

"Yarış zordu ama zaten zor olmalı. Hava yine çok sıcaktı ama sanırım sadece 2 kilo kaybettim. Çok da kötü değil."

"[Startta] İlk virajda yaşananlar üzücüydü ama yine de başımı öne eğdim ve zorlamaya devam ettim. Elbette George son tur büyük şanssızlık yaşadı. Öndeki ikiliyi yakalamak için çok zorluyorduk ve lastiklerimiz ısınmıştı."

"Bundan geri dönecektir, bütün hafta sonu harika bir iş çıkardı." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, kicks up sparks Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images





