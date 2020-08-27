Hamilton: "Sadece sürücüler daha iyi lastik için Pirelli'yi zorluyor"

İspanya'da aldığı dominant galibiyetten sonra Hamilton, Pirelli'yi 2022'de daha güçlü ve lastik yönetiminden daha çok kaçınabilecek bir lastik üretmeye çağırdı ve İngiliz pilot, taraftarların yarışlarda lastik yönetimi görmek istemediğini belirtti.

Hamilton, bu hafta sonu yapılacak olan Belçika Grand Prix'si öncesinde kendi yorumları hakkında ve Grand Prix Sürücüler Birliği (GDPA) ile kendisinin Pirelli'ye yarattığı baskı hakkında sorulan soruları yanıtladı.

İngiliz pilot sürücülerin "düzenli olarak aşırı ısınan lastikler" hakkında istikrarlı bir şekilde zorlayamadıkları için şikayet ettiklerini, bunun da F1'in tekerlek tekerleğe yarışmasındaki azlığında büyük bir rol oynadığını söyledi.

Hamilton açıklamasına şu şekilde devam etti: "Eskiden lastik savaşları varken daha hafif araçlar vardı."

"Ancak birbirini limitlerine kadar zorlayan iki şirket bulunuyordu ve an itibariyle bizim dışımızda Pirelli'yi zorlayan hiç kimse yok."

"Ancak Pirelli'yi üzmemek için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu yüzden onlarla oturup konuştuğumuzda biraz daha yapıcı olmaya çalışıyoruz."

"Hedef not sistemindeki nota baktığımızda, hedefe yakın bile değildi. Sürücülerin düşünceleri alınmamıştı ve bu da uzun senelerdir istediğimiz bir şey değildi."

"Ve bu yüzden ana nedeni bulmaya çalışıyoruz, GPDA'in yapmaya çalıştığı şey bu."

"Concorde Anlaşması'nı yaparken Paris'e gitmemin ana nedenlerinden biri de buydu; onlara yardım etmeye çalışmak, onlara karşı çalışmadığımızı, sporun bir parçası olduğumuzu, sürücüleri işin içine katmaları gerektiğini söylemek ve onlara mükemmel olmak için yardım etmek istememizdi."

"Ve bence o zaman gerçekten çok samimi davrandılar ve bana göre şu anda hedef lastik anlaşmasını daha iyi yapmaya çalışıyorlar."

"Ancak geçen senekiyle aynı olan lastiklerle yarıştığımız bir seneye giriyoruz ve ben daha çok pit stop görmek isterdim - tek pit stoplu yarışlar pek de güzel değil."

"Aldığımız yol tutuşa göre hiper-yumuşak lastik en iyi lastikti. Bu yüzden biz de bu yol tutuşu daha uzun süre götürebileceğimiz bir lastik istiyoruz."

"Aşırı ısınma istemiyoruz, böylece zorlamaya devam edelim ve araçları pistin etrafında sonuna kadar zorlayabilelim, birbirimize yaklaşıp manevra yapabilelim, çünkü bazen bunu yapmak birkaç turumuzu alıyor."

Grosjean ise direktörü olduğu GDPA'in, bu ay yapılan İspanya GP'sinde Pirelli'ye şu anda kullanılan lastiklerle ilgili sürücülerin ortak memnuniyetsizliğini dile getirdiğini söyledi.

Fransız pilot şunları söyledi: "Hamilton'ın yorumları hakkında yapılan haberleri gördüm ve Lewis'in bu konuyu dile getirmesinden dolayı, Pirelli'nin daha iyi bir ürün koyması gerektiğini söylemesinden dolayı çok mutlu oldum."

"Pirelli ile görüşmeler yaptık, sanırım İspanya'daki sürücüler toplantısında Zoom aracılığıyla onlarla konuştuk ve daha güvenli, daha iyi lastikler istediğimiz konusundaki düşüncelerimizi onlara ilettik."

"Çünkü Silverstone'daki ilk yarışta birkaç sorun gördük. Bekleyip göreceğiz, daha iyi bir ürünün olması için çok uğraşıyoruz."