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Formula 1 Haberler

Hamilton sadece erkeklere karşı yarışmaktan rahatsızlık duyuyor

Lewis Hamilton, Formula 1'in hâlâ bir erkek sporu olmasından dolayı üzüntü duyduğunu söyledi.

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Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, in Parc Ferme

Uzun yıllardır Formula 1 gridinde neden kadın pilot olmadığı konusu zaman zaman gündeme geliyor.

Geriye dönüp bakıldığında F1'e girmeye "ciddi şekilde" aday kadın pilot bulunmuyor ancak yakın zamanda atılan bazı adımlarla, kadınların sporda daha üst kategorilere getirmek için büyük çaba sarf ediliyor.

F1'e girmeye yaklaşan son kadın pilot Susie Wolff'tu ve hatta Williams ile cuma antrenmanlarına da katılmıştı.

Ancak kısa hatta orta vadede F1'de böyle bir geçişin yaşanması beklenmiyor.

Bu durumda yedi kez F1 şampiyonu Lewis Hamilton'ı hayal kırıklığına uğratıyor.

Marca'ya konuşan Hamilton, bu konuda şöyle dedi: "Bu sporda yer aldığım 16 yıl boyunca hep erkekler yarıştı ve bence bu, büyük bir problem."

"Aslında buna yol açan şey; bu konudaki eksikliğe gereken önemi vermemiş olmamız ya da yeterince dikkat etmememiz."

Kadın pilotları yetiştirmeye ve F1'e getirmeye yönelik son olarak F1 Academy serisi kurulmuş ve serinin başına Susie Wolff getirilmişti.

10 Formula 1 takımının tamamı 2024 F1 Academy gridinde yer alacak ve her biri, bir kadın sürücü aday gösterecek.

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