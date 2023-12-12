Hamilton, rüzgar tünelinde gördüklerinden sonra 2024 aracına inancı tam

Lewis Hamilton, son fabrika ziyaretinde rüzgar tünelinde gördükten sonra Mercedes'in 2024 için rekabetçi bir otomobil üretebileceğine inancı tam.

Yedi kez Dünya Şampiyonu olan pilot, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen FIA Ödül Töreni'nde Sürücüler Şampiyonası üçüncülük kupasını almadan önceki günlerde fabrikayı ziyaret etti.

Ziyareti W15'in ilerleyişini kontrol etmek amacındaydı. Ancak ekibin yeni araçla hangi noktada olduğuna dair erken bir yargıda bulunmanın zor olacağını kabul etti.

Medyaya konuşan Hamilton, "Ben bir mühendis ya da tasarımcı değilim. Bu yüzden kolay değil. Yılın bu zamanı her zaman heyecan verici çünkü mevcut aracı rüzgar tünelinde gördüm."

"Fabrikaya gittiğimde her zaman rüzgar tüneline uğrarım ve aracın hangi yönde geliştiğini görürüm." dedi.

Hamilton, kış tatilinin ardından bir dahaki sefere gördüğünde farklı bir canavar olacağını iddia etti.

"Sadece nerede olduğumuzu görmek için uğradım ve geri döndüğümde yine farklı bir canavar olacak.”

"Ancak üzerinde çalışan herkese inancım tam ve gelecek yıl çok daha rekabetçi bir konumda olacağımızı umuyorum." dedi.