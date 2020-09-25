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Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Rusya'daki ilk günün ardından mutlu değil

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Hamilton, Rusya'daki ilk günün ardından mutlu değil
Ekleyen:
, Editör

Mercedes F1 pilotu Lewis Hamilton, cuma gününün ardından verdiği demeçte araçtan ve durumdan henüz tamamen memnun olmadığını belirtti.

Lewis Hamilton hem birinci hem de ikinci antrenman seansında blokaj sorunları yaşadı ve en hızlı turunu atamadı.

İngiliz pilot, ikinci seansta en iyi dereceyle gelirken  yine blokaj yaşadı ve turunu iptal etti.

Seansın ardından konuşan Hamilton, kendisi için zor bir gün olduğunu kabul etti.

Hamilton, "Bugün hızlı olduğumu hissetmedim."

"Gün benim için pek de iyi başlamadı. İlk  seans oldukça zayıftı. İlk virajda yumuşak lastiklerle bir blokaj yaşadım. Sonra sert lastikle çıktım ve lastikleri tamamen harap oldu. Yani ilk seans çöpe gitti."

"İkinci seans çok daha iyiydi. Birinci ve ikinci sektörde biraz geride kaldım ama sonuncusu güzeldi. Şu noktada henüz her şeyi bir araya getiremedim. Ama bu devam eden bir süreç. Kendi açımdan geliştirmem gereken bazı şeyler var."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

"Elbette böyle şeyler size asla yardım etmiyor. Bu, her seferinde bir adım attığınız bir süreç gibi. Açıkçası ilk seansta herhangi bir adım atamazsanız, ikinci seansa geriden başlıyorsunuz."

"Ama yine de aracın gerçekten iyi bir performansa sahip olduğunu düşünüyorum. Bu gece yapacak çok işim var ama bu yeni bir şey değil. " dedi.

Mercedes, arkadaki takımlarla ortalama 1 ila 1.5 saniye daha iyi bir tempoya sahipti.

Hamilton, bunun şaşırtıcı olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Dürüst olmak gerekirse, bizim için bile durum harika değildi. Tutuş oldukça zayıftı ve çok fazla kayma yaşadım. Ve evet, bu farkı görünce şaşırdım."

"Geride kalanlar daha da kötü hissediyor olmalı. Ama yakında yol tutuş artacak ve yarın farklar kapanabilir."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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