Hamilton: "Russell'la aradaki farka bakmıyorum"

Lewis Hamilton, tüm hafta sonu güçlü göründüğü Japonya'da yedinci en iyi zamanı yaptı fakat George Russell'ı geride bıraktı.

Seans sonrası nispeten daha mutlu görünen Hamilton şöyle dedi: "Araç içerisinde rahatlığım açısından şu ana kadar -önceki yarışlara kıyasla- gece gündüz gibi farklı bir hafta sonu oldu."

"Bence geçtiğimiz hafta aracı nasıl daha iyi bir noktaya getirebileceğimizi anlamak konusunda fabrikada çok iyi bir iş çıkardık."

"Bu hafta sonu aracı kullanmak çok daha güzeldi. Özellikle de iyi bir dengeye ihtiyaç duyduğunuz böyle bir pistte bunu hissetmek güzel. Bence son üç yıldır ilk kez bu kadar iyi hissediyoruz."

"Sanırım geçen yıl bir saniyeden fazla geride kalmıştık, bugün ise 0.7 saniye geride kaldık. Fakat aynı zamanda bu hafta sonu tüm bu farklı ayarları denemek istemedim. Mantıklı değişiklikler yapmaya odaklandım. Bence işe de yaradı. Daha ileride olacağımızı umuyordum fakat şanssızdık."

İlk sektör performanslarıyla ilgili Hamilton, "Son derece cesaret verici. Birinci sektör tüm pistlerdeki en iyi ilk sektör."

"Aracın istediğiniz yerde olması kesinlikle inanılmaz, aracın nerede zayıf olduğunu da tam olarak hissedebiliyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Mark Sutton

"Bence burası mükemmel bir test pisti, her zaman bir aracın sınırlarını ve onu nerede geliştirmeniz gerektiğini ortaya koyuyor."

"Bu yüzden mühendislerimle konuşmaya gittiğimde, üzerinde çalışmaları gereken noktaları tam olarak tespit edebileceğim." dedi.

Bu hafta sonu George Russell'ı geçmesiyle ilgili Hamilton, "Şampiyonluk için mücadele etmiyoruz, sadece aracımızdan en iyi performansı almaya çalışıyoruz."

"Bu yüzden benim için herhangi bir fark yaratmıyor. Şahsen daha temiz bir sıralama seansı geçirdiğim ve güvenebileceğim bir araca sahip olduğum için çok mutluyum."

"Araç gayet iyi hissettirdi. Araçtan hemen hemen her şeyi aldım. Sadece performans olarak gelişmemiz gerekiyor." cevabını verdi.

En son ne zaman bu kadar az ayar değiştirdiği sorusuna Hamilton, "Sanırım geçen yıl! Nerede olduğunu hatırlayamıyorum. Bu araç sadece bu küçük aralıkta çalışmayı seviyor!" cevabını verdi.

Hamilton, Verstappen'in epey gerisinde olduğunu duyunca şaşırmıştı.

Bu konuda İngiliz pilot, "Evet, öyleydim çünkü tur gerçekten iyi hissettirmişti ve umutluydum. Zamanımın çok iyi olduğunu düşündüm."

"Döndüğümde yarım saniye geride olduğumu görünce şaşırdım."

"Fakat bu beklenen bir şey, o bir Red Bull." dedi.