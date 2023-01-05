Hamilton: "Russell'ın yaptıklarının etkileyici olduğunu söylemeliyiz"
Lewis Hamilton, Mercedes ile ilk sezonunu tamamlayan George Russell'ın takıma iyi uyum sağladığını düşünüyor.
Williams'ta geçirdiği üç sezonun ardından geçen sezon uzun süredir beklediği Mercedes koltuğuna kavuşan Russell, takımın yeni kurallara yeterince iyi hazırlanamadığı ve dalgalanma gibi birçok sorun nedeniyle şampiyonluk mücadelesinden koptuğu bir sezona denk geldi.
Ön sıralardaki ilk sezonunu istikrarlı şekilde iyi sonuçlar almaya adayan Russell, sezonu Macaristan'daki ilk pole pozisyonu ve Brezilya'daki ilk galibiyetiyle şampiyona dördüncüsü olarak kapattı.
Britanyalı pilot, kariyerinin istatistik olarak en kötü sezonunu geçiren takım arkadaşı Hamilton'ı da mağlup etmeyi başardı.
Kış arasında geride kalan sezonu yorumlayan Hamilton, takım arkadaşının takıma hemen uyum sağlayabilmesini övdü.
Lewis Hamilton, Mercedes AMG, George Russell, Mercedes AMG
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
RacingNews365'e konuşan Hamilton, "Russell'ın Williams'ta neler yaptığını hepimiz gördük."
"Bu yıl yaptıklarının etkileyici olduğunu söylemek zorundayız; yani takıma alışması, istikrar yakalaması ve hemen tempo tutturması."
"Kendisi takıma yabancı değil, nitekim geçtiğimiz birkaç yıldır hemen arkamda oturuyordu, mühendislerle ve şu anda onun yarış mühendisliğini yürüten Riki [Riccardo Musconi] ile yaptığım çalışmaları izliyordu."
"Dolayısıyla takıma uyum sağlaması zor olmadı. Benim direksiyonumu kullanıyor ve belli ki yıllar önce birçok teste çıkmış. Mükemmel uyum sağladığını söyleyebilirim."
"Kendisinin takımdaki varlığının bizi olumlu etkilediği de ortada, nitekim takım içi dengeyi korumamızı sağladı. Bir iş arkadaşı olarak gerçekten çok güçlü."
"Ben ise çok daha yaşlıyım ve uzun süredir takımla birlikteyim, bu yüzden ileride karşılaşacağımız zorlukları yönetirken sorun yaşayacağımızı sanmıyorum." dedi.
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