Hamilton: "Russell'ın tecrübemden faydalanmasını istiyorum"

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George Russell'ın takıma katılacağının duyurulmasından bu yana yeni takım arkadaşı hakkında birçok kez olumlu demeçler veren Lewis Hamilton, kendi tecrübesinin 24 yaşındaki genç sürücüye yardımcı olabileceğini umduğunu söyledi.

Formula 1 dünyasında Russell'ın 2022'de göstereceği performansa dair tartışmalar uzun süredir devam etmekte. Russell'ın selefi Valtteri Bottas, eşit araçlarla kimsenin Hamilton'ı yenemeyeceğini söylerken Ralf Schumacher ise Russell'ın sezon başından itibaren Hamilton ile aynı tempoyu tutturabileceğini düşünmekte.

Hamilton kariyeri boyunca birçok farklı takım arkadaşıyla, her biri farklı boyutlarda ilişkilere sahip oldu. İlk kez bir takım arkadaşıyla "usta-çırak" ilişkisi kuracak olan yedi kez dünya şampiyonu, genç meslektaşıyla ortak hareket etmek ve ona elinden geldiğince yardımcı olmak istiyor.

Sky Sports'a konuşan Hamilton, "George'un Formula 1'de bugüne kadar yaptıkları etkileyici. O zaten takımımızın bir parçasıydı, dolayısıyla onu mühendislerle konuşurken, simülatörde ve elbette Williams'ta sürekli görüyordum."

"Tıpkı üzerinize tam oturan bir tişört gibi o da pozisyonuna tam uyuyor. Şu ana kadar her şey çok güzel."

"Açıkçası birçok tecrübeden sonra takım arkadaşlarımla ilişki kurmayı, birlikte en büyük hedefe ulaşmak için nasıl en verimli şekilde çalışabileceğimizi öğrendiğimi düşünüyorum."

"George ile daha iyi ilişki kurmak ve birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum. Umarım sürüş stillerimiz de birbirine benziyordur." dedi.

Hamilton 2007'de Formula 1 kariyerine başladığında takım arkadaşı son iki senenin dünya şampiyonu Fernando Alonso idi. Ayrıca Brawn GP'de şampiyonluğa ulaşmasının ardından McLaren'a katılan Jenson Button ile de takım arkadaşı oldu.

Hamilton, tüm bu tecrübenin Russell'ın açısından bakmasını kolaylaştırdığını söylüyor.

"Bir Dünya Şampiyonu ile takım arkadaşı olmak nasıl bir şey biliyorum. Bunun getirdiği baskıyı, beklentileri ve bunun nasıl bir şey olduğuna dair hissiyatları da biliyorum."

"Onun elinden geldiğince çok şey öğrenmesini ve olabildiğince büyümesini istiyorum. Güçlü bir rakip olacağından hiç şüphem yok."