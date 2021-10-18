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Formula 1 Haberler

Hamilton, Russell'ın önünde kalmak için "daha çok çalışmayı" planlıyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes'e katıldığı noktada güçlü bir George Russell bekleyen Lewis Hamilton, İngiliz sürücünün önünde kalmak için daha çok çalışacağını söyledi.

Hamilton, Russell'ın önünde kalmak için "daha çok çalışmayı" planlıyor

Williams pilotu George Russell, sezon sonunda Williams'tan ayrılacak ve gelecek yıl Mercedes'te Valtteri Bottas'ın yerini alarak Lewis Hamilton'ın yeni takım arkadaşı olacak.

Alt kategorilerde büyük başarılar yakalayan Russell, F1'e gelmesinin ardından Williams'ta yine harika performanslar ortaya koydu ve İngiliz ekipteki hiçbir takım arkadaşına -sıralama turlarında- mağlup olmadı.

Bu yıl bir podyum ve 16 puan toplayan Russell, yakında yeni takımı Mercedes'le çalışmalara başlayacak ve gelecek yıl mümkün olduğunca çok şey öğrenip, Alman üreticiyle önemli başarılara imza atmak istiyor.

Şu anda ortaya koyduğu güçlü performans düşünüldüğünde, Russell'ın yeni takımında yedi kez dünya şampiyonu Hamilton'ı yenebileceğini bile düşünenler var.

Channel 4'a konuşan Hamilton, Russell'ın Mercedes'e katılmasıyla beraber güçlü bir performans sergileyeceğini düşünüyor. Fakat 7 kez dünya şampiyonu, normalden daha çok çalışıp, önde kalmayı sürdürmeyi planlıyor.

Hamilton şöyle dedi: "George'un benim Formula 1'e geldiğim zamanki halime benzeyeceğini hayal edebiliyorum. Gerçekten çok aç olacak, kaybedecek neredeyse hiçbir şeyi yok."

"Mühendislerimizden inanılmaz bir destek alacağını  ve arkasında inanılmaz bir destek olacağını düşünüyorum. Birlikte birer takım arkadaşı olarak hareket etmeye çalışacağız."

"Orada, birbirimize karşı saygı var ama yarışlar kazanacağını gayet iyi biliyorum. Hızlı olacağını da biliyorum. Eğer güçlü bir pakete sahip olursak, harika bir iş çıkaracağından şüphem yok ve önde olduğu zamanlar da olacak. Fakat benim için sorun değil."

"Bunun olmaması için (önüme geçmemesi için) daha çok çaba göstereceğim."

Russell, motor sporlarındaki son galibiyetini 2018'de Formula 2'de yarışırken kazandı. Oysa Hamilton, 100 Formula 1 galibiyetiyle tüm zamanların rekorunu elinde tutuyor.

Lewis Hamilton, Mercedes

Lewis Hamilton, Mercedes

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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