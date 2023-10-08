Hamilton: "Russell'ın gidecek yeri yoktu, sorumluluğu üstleniyorum"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, yumuşak lastikle başladığı yarışın ilk virajında George Russell'ın yanına gelmiş ve ikili arasında temas yaşanmıştı.

Temasın ardından Hamilton'ın tekerleği ve süspansiyonu hasar aldı. Sonuç olarak da yarışa veda etmek durumunda kaldı.

Diğer tarafta Russell da spin attı ve aracındaki hasar nedeniyle pite girmek durumunda kaldı.

Başlangıçta hatanın Russell'da olduğunu ima eden Hamilton, tekrarı izledikten sonra sorumluluğu üstlendi.

Hamilton şöyle konuştu: "Takım için gerçekten üzgünüm çünkü bugün iyi puanlar alma fırsatımız vardı."

"Anın sıcaklığıyla ne olduğunu pek anlamadım. Başlangıçta arkadan darbe aldığımı hissettim ama George'un muhtemelen gidecek yeri yoktu."

"Gerçekten talihsiz anlardan biriydi. Sorumluluğu üstlenmekten memnunum."

"Takımdaki herkes inanılmaz derecede sıkı çalışıyor. Bu yüzden böyle bir sonuç almak çok üzücü."

"Bu gerçekten çok nadiren başıma gelen bir şey... Umarım George bugün puanlar alabilir, onu destekliyorum."

Hamilton daha sonra bir tweet atarak görüşlerini pekiştirdi.

Hamilton şöyle yazdı: "Olayın tekrarını izledim ve %100 benim hatamdı. Tüm sorumluluğu üstleniyorum."

"Takımımdan ve George'dan özür dilerim."

Accidente Hamilton Russell