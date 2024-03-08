Hamilton: "Russell'ın aracıyla benden daha mutlu olduğu açık"

Mercedes ve Hamilton, Bahreyn'deki sezon açılışında takım arkadaşı George Russell'la birlikte motorun aşırı ısınması nedeniyle zor durumda kalmalarının ardından Suudi Arabistan yarış hafta sonuna daha iyi bir performans umarak başladı, ancak Cidde'deki yeni yarış hafta sonu Hamilton için ideal bir başlangıç olmadı.

Hamilton, ikinci antrenmanı Russell'ın 0.4 saniye gerisinde 8. sırada tamamlarken, seans sırasında Williams pilotu Logan Sargeant'ı engellediği için de kınama cezası aldı.

Antrenmandan sonra gazetecilere konuşan Hamilton, W15'in arka kısmına güvenmediğini ve bunun da perşembe günü yaşadığı zorlukları açıkladığını söyledi.

Hamilton, "Zor bir gündü, aracın arka kısmına güvenim yoktu."

"Üzerinde çalışıp aracı biraz değiştirdik ancak arka tarafla ilgili temel sorunla mücadele ediyordum, bu yüzden orada gerçekten büyük zorluklar yaşadım."

"Yüksek hızlı alanlarda aracın arkasına tam olarak güvenmeniz gerekiyor ve ben henüz buna sahip değilim."

"George'un aracıyla çok daha mutlu olduğu açık. Bugün biraz farklı yönlere gittik. Araç için doğru çözümü bulmak için farklı şeyler denedik."

"Ama benim tek istediğim arkası dengeli bir araç ve ancak o zaman mutlu olacağım, o yüzden bunun üzerinde çalışıyorum." dedi.