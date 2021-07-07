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Hamilton, Russell'ı ''ilgi çekici bir aday'' olarak görüyor

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Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın ikinci Mercedes koltuğu için George Russell'ı ''ilgi çekici bir aday'' olarak gördüğünü söyledi.

Hamilton, Russell'ı ''ilgi çekici bir aday'' olarak görüyor

Mercedes, geçtiğimiz hafta Hamilton'la tekrar 2 yıllık bir anlaşma imzaladı ve Valtteri Bottas'ın sözleşmesinin bu sezonun sonunda bitmesiyle, Alman takımın ikinci koltuğu 2022 sezonu için boş kalıyor.

Hamilton'ın yeni anlaşmasının takımdaki diğer koltuk için ne anlama geldiği sorulan Wolff, Mercedes karar verirken süreç boyunca iki adaya karşı açık fikirliliğini koruyacağını söyledi.

Channel 4'e konuşan takım patronu şu ifadeleri kullandı: ''Bence şu anda en önemlisi Lewis'in kontratını imzalamış olmamız ve önümüzdeki birkaç yarışta ikinci koltuk için değerlendirme yapacağız.''

''Valtteri ve George'a karşı her zaman oldukça açık olmuşumdur ve bu zamanlarda da bunu koruyacağım.''

Hamilton'ın Silver Arrows'ta takım arkadaşının kim olacağı konusunda söz sahibi olma isteği olduğu uzun süredir medyada dolaşan spekülasyonlardan biriydi, ancak Wolff, herhangi bir sürücüsünün bu tür bir etkiye sahip olmayacağını açıkladı.

Hamilton, daha önceki konuşmalarında Bottas'ın iyi bir takım arkadaşı olduğunu ''şu ana kadarki en iyi takım arkadaşım'' sözleriyle belirtmişti. İkili 2017'den beri takımın koltuklarını paylaşıyor.

Yedi kez dünya şampiyonu aynı zamanda Bottas'ın yerine başkasının alınmasının gerek olmadığını söylemişti ancak takım patronu, Hamilton'n 2022'de takım arkadaşı konusunda bir tercihi olmadığını açıkladı.

''Lewis takımın bir parçası ve bu konuyu Valtteri'yle tartıştığım gibi onunla da tartışıyorum.''

''Ona, 'senin için yeni sözleşmeyi açıklamamızın bir sakıncası var mı?' diye sordum ve o da 'fark etmez' dedi. Yani, her şeyi açık açık konuşuyoruz.''

''Lewis, Valtteri'yle takım arkadaşlığı yapmaktan keyif alıyor ancak George'un da gelecek için ilgi çekici bir aday olabileceğini düşünüyor. Yani, ikinci koltuğa kim oturursa otursun bu konuda tarafsız kalıyor.''

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