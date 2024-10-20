Hamilton, Russell'a yardım etmek için güncellemelerden feragat etmeyi teklif etmiş
Lewis Hamilton, takım arkadaşı George Russell'a Amerika GP'de yardımcı olmak adına güncellemelerden vazgeçmeyi teklif etmiş.
Russell, üçüncü bölümde büyük bir kaza yaptı ve yeni güncellemelerle donatılmış W15'ine büyük hasar verdi.
Takım, her sürücü için bir tane olmak üzere yalnızca iki paket getirdiği için elde yedek parça bulunmuyor. Bu da Russell'ın hafta sonunun kalanında eski versiyona geçmek zorunda kalacağı anlamına geliyor.
Kapalı park kuralı gereği araçtan çıkarılan parçalarla, takılan parçalar aynı olmalı. Fakat sprint hafta sonlarında tolerans tanınıyor.
Bunun için takımın parça sıkıntısı olduğunu kanıtlaması ve değiştirilen parçaların daha önce kullanılmış olması gerekiyor.
Bu açıdan sorun olmasa da, eski versiyona geçmek performansı olumsuz etkileyecek.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images
Seansın ardından konuşan Russell, takım arkadaşı Hamilton'ın kendisine yardım etmek için kendi parçalarından vazgeçmeyi teklif ettiğini ancak böyle bir hamlenin olası olmadığını söyledi.
Russell, “Şu anda endişemiz parçalarla ilgili. Güncellemeleri araçtan çıkarmamız gerekecek."
“Lewis nazikçe kendi parçalarını teklif etti ama takas yapmayacağız. Yani şu anda ne olacağını bilmiyorum. En büyük endişe bu.” dedi.
Mercedes yarış için en iyi planın ne olduğunu değerlendirecek, ancak Hamilton'ın teklifini kabul edilmesi pek mümkün görünmüyor.
Hızda gizemli düşüş
Russell yaptığı kazanın, tempo farkını telafi etmek için çok fazla zorlamasının bir sonucu olduğunu söyledi.
“Yıl boyunca aracımız en iyi noktada olduğunda, pole pozisyonu ve galibiyet için mücadele ettik. Cuma günü ikimiz de pole için mücadele ediyorduk ve bugün ikimiz de neredeyse Q1'de elenmek üzereydik."
“Son turda gerçekten zorladım ve var olmayan performansı bulmaya çalışmanın bedelini ödedim. Kendimle ilgili gerçekten hayal kırıklığına uğradım çünkü herkes bu güncellemeleri getirmek için çok çalıştı. Şimdi bunlar çöpe gitti.”
Russell, takımın sprintten bu yana önemli bir ayar değişikliği yapmamış olması nedeniyle, performans kaybını açıklayamıyor.
“Cevabımız yok çünkü kendimizi sürekli bu pozisyonda buluyoruz."
“Bu, aracın lastiklerle etkileşime girme şekliyle ilgili. Rüzgar vb. gibi küçük şeyler büyük etki yaratıyor."
"Fakat sezon hep böyleydi. Ya mücadeledeyiz ya da 0.5-0.6 saniye gerideyiz.”
George Russell, Mercedes F1 W15, kicks up sparks
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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