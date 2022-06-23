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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Hamilton: "Russell takıma alıştı, yeni ayarları denemeye başlayabilir"

Kanada'da podyuma dönen Lewis Hamilton, takımın yeni ayarları ve parçaları George Russell'ın aracında da denemesini istiyor.

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Hamilton: "Russell takıma alıştı, yeni ayarları denemeye başlayabilir"
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Son 8 seneyi domine eden Mercedes, 2022 sezonu itibariyle ciddi anlamda geriledi ve ilk yarıştan bu yana W13'ün sahip olduğuna inandıkları potansiyeli ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Genel olarak dalgalanma sorunundan muzdarip olan takım, özellikle daha tecrübeli ve Mercedes'i daha iyi tanıyan Lewis Hamilton'ın aracında farklı parçalar ve ayarlar denemeyi tercih ediyor.

Montreal'de de benzer bir durumla karşı karşıya kalan ve 2. Antrenman seansında aracın "sürülemez durumda olduğunu" söyleyen Hamilton, son turunda neredeyse aracın kontrolünü kaybetmesinin ardından turu bırakmak zorunda kalmış ve seansı "felaket" olarak nitelendirmişti.

Ancak yarışta işler daha iyiye gitti ve sıralama turlarındaki güçlü temposunu koruyan yedi kez dünya şampiyonu mücadeleyi üçüncü sırada tamamlayarak sezonun ikinci podyumunu elde etti. Takım arkadaşı George Russell ise dördüncüydü.

Yarıştan keyif aldığını söyleyen Hamilton, bu noktadan itibaren Mercedes'e uyum sağladığını düşündüğü Russell'ın yeni parçaları ve ayarları deneyen taraf olmasını istiyor. 

Hamilton, "Evet, belki de sezonun ikinci yarısında deney yapan taraf George olabilir!"

“Tek amacımız takım olarak ilerlemeye çalışmak. Ben de aynı şekilde ilerlemeyi düşünüyorum, hafta sonu boyunca sizi gerçekten engellediği için çok fazla deney yapmak konusunda biraz daha dikkatli olacağız, özellikle de kuru zeminde yalnızca iki antrenman yapabileceğimiz durumlarda."

"Yani evet, bence bu hafta sonundan öğreneceğimiz çok şey var. Ayrıca önemli adımlar atabilmek için yapabileceğimiz iyileştirmeler de mevcut." 

"Bugün gerçekten harika bir tempo tutturduk. Bunu görmek çok güzel, bu aracı kullanırken her zaman böyle hissetmiyorum."

"Bu yüksek tempoyu Silverstone'a taşımayı umuyorum. Bu hem benim hem de takım için oldukça önemli bir yarış. Ön gruptakilerle mücadeleye girmek istiyorum."

"Kanada'da güvenlik aracı periyodunun ardından yarış yeniden başladığında galibiyet mücadelesi verebileceğimi umuyordum ancak ön gruptakiler çok hızlıydı. Yine de eninde sonunda mücadeleye döneceğiz." dedi. 

Lewis Hamilton, Mercedes W13, 3rd position, arrives in Parc Ferme

Lewis Hamilton, Mercedes W13, 3rd position, arrives in Parc Ferme

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

 

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