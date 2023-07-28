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Hamilton-Russell olayına ceza çıkmadı

Mercedes pilotu Lewis Hamilton ve takım arkadaşı George Russell arasındaki olaya herhangi bir ceza çıkmadı

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Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14

Hamilton, Q1'de Eau Rouge-Raidillon kompleksinde pist dışına çıkarken görüldü ve o sırada hemen arkasında George Russell vardı.

Russell, Hamilton'dan kaçınmak için hamle yapmak zorunda kaldı ve bu durumdan Valtteri Bottas da engellendi.

Olay hem Hamilton hem de Russell'ın hakemler tarafından görüşmeye çağrılmasına yol açtı.

Hamilton tura yeni başlayan Bottas'ın önünden çekilmeye çalıştığını savunurken, Russell da Bottas'ı engellememeye çalıştığını belirtti.

Hakemler de olayı detaylıca inceledi ve ikilinin doğru söylediğine kanaat getirerek herhangi bir işlem yapmamaya karar verdi.

Öte yandan Williams sürücüsü Alex Albon da aynı konudan ötürü inceleme altındaydı.

Albon ilk bölümde Pierre Gasly'nin Alpine'inin hemen önünde piste dönmüş ve Fransız pilotu engellemişti.

Taylandlı sürücünün daha dikkatli olabileceği düşünen hakemler, bu ihlalinden dolayı kendisine kınama cezası verdiler.

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