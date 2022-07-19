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Formula 1 Haberler

Hamilton: "Russell, Mercedes'e liderlik edebilecek tüm özelliklere sahip"

Lewis Hamilton, George Russell'ın Mercedes ile ilk yarı sezonunda elde ettiği başarıları ve geleceğin neler getirebileceğini anlattı.

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Hamilton: "Russell, Mercedes'e liderlik edebilecek tüm özelliklere sahip"
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Russell, bu yıl Hamilton'ın takım arkadaşı olarak Valtteri Bottas'ın yerine geldi ve Mercedes'in önceki sezonlara göre daha az rekabetçi bir araca sahip olmasına rağmen, takımın kararını haklı çıkartacak seviyede performans gösterdi.

24 yaşındaki pilot, bu sezon gerçekleştirilen 11 yarışın 10'unda ilk beşte finiş görerek oldukça istikrarlı bir performans sergiledi.

Hamilton, podyum sayısı olarak takım arkadaşından önce olsa da, Russell, sürücüler şampiyonasında Hamilton'a karşı 19 puanla önde.

Sezon başladığında iki İngiliz'in beraber çalışıp çalışamayacakları hakkında soru işaretleri vardı ancak Hamilton'ın Russell hakkındaki yorumları, aralarında bir problem olmadığını gösterdi.

Hamilton, "Russell'ın takım arkadaşı olmanın zor olduğunu söyleyemem. Memnunum, şimdiye kadar son derece iyi çalıştık."

"George oldukça pozitifti ve çalışma ortamında olumlu bir etkisi oldu. Genel olarak onunla çalışmak gerçekten bir zevk ve başarısını görmek harika."

"Harika bir iş çıkardı, takım için harika puanlar aldı ve uzun bir süre gelişmeye devam edecek."

"Dünya şampiyonu olabilecek çok fazla potansiyele sahip olduğunu görüyorum ve bunun için de doğru yerde."

"Bunu gerçekten düşünüyorum... Burada olsam da olmasam da, bu takımı ileriye taşımak ve başarıya götürmek için tüm özelliklere sahip. Takımın doğru bir seçim yaptığını düşünüyorum."

"Umarım gelişiminin bir parçası olabilirim." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, George Russell, Mercedes-AMG, on stage

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, George Russell, Mercedes-AMG, on stage

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Russell ise Hamilton'a benzer bir başarıyı düşünmeye başlamak için bile atması gereken çok fazla adım olduğunu biliyor. 

İngiliz pilot henüz ilk galibiyetini kovalıyor.

Russell, Mercedes sözleşmesini imzaladığı an hakkında, "Bu sanki dağa tırmanan bir adamın resmi gibi. En tepede olduğunu zannediyor, yukarı bakıyor ve zirve kilometrelerce uzakta. Sonra oraya geliyorsun ve bir zirve daha var. Ben bu şekilde bakıyorum."

"Böyle bir an için kutlanacak çok şey var. Dünya şampiyonu olmak, yarışlar kazanmak istiyorum ve o sözleşmeyi imzalamak hiçbir şeyi garanti etmiyordu." dedi.

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