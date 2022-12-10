Hamilton, Russell ile gelecekte de problem yaşamayı beklemiyor

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Mercedes'teki ilk sezonunda göz dolduran Russell, takımın zorlu geçen sezondaki tek pole pozisyonu ve galibiyetini elde etmesinin yanı sıra Hamilton'ı mağlup etmeyi de başardı.

Özellikle takım arkadaşına pistte ve pist dışında saygı göstermesinden, dolayısıyla ikinci bir Nico Rosberg-Hamilton çekişmesine yol açmamasından ötürü Mercedes'in övgüsünü Russell'ın uzun süredir bünyesinde bulunduğu takıma hızlıca uyum sağlayabildiği de bir gerçek.

Takım arkadaşının elde ettiği sonuçlarla ve takımla nasıl çalışabildiğiyle ilgili konuşan Hamilton, Russell'ın ortaya koyduğu iş için övgü dolu sözler söyledi ve kendisiyle mücadele etmeleri halinde bir problem yaşamayacaklarını da belirtti.

"Williams'ta neler yaptığını gördük. Bence bu yıl yaptıklarının etkileyici olduğunu söylemek zorundasınız; sahip olduğu tutarlılıktan, takıma alışmasından ve hızlıca iyi performans göstermesinden gösterdiğinden söz ediyorum."

"Tamamen yepyeni bir takıma gelmiş gibi değil. Önceki birkaç yıl tam arkamda oturup mühendislerle ve şu anda kendi mühendisi olan Riki [Riccardo Musconi] ile yaptığım çalışmaları izliyordu."

"Uyum sağlaması çok kolay oldu. Benim direksiyonumu kullanıyor ve tabii ki yıl öncesindeki test günlerine katılması gerekiyor, bu yüzden mükemmel bir şekilde uyum sağladı ve takımda olumlu bir hava oluşturdu."

"Takımdaki dengenin korunmasına yardımcı oldu, iş ilişkileri açısından güçlü birisi olduğunu düşünüyorum."

"Ben ise artık çok daha yaşlıyım ve uzun süredir takımla birlikteyim, zorluklarla başa çıkma konusunda çok şey yaşadık. Dolayısıyla bunun [Russell ile mücadele] bir sorun olacağını sanmıyorum." dedi.