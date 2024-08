Hamilton: "Yarışa Russell ile aynı yerden başlasaydım podyuma çıkabilirdim"

Belçika'da bir önceki yarışın galibi olan Hamilton, Zandvoort'ta şaşırtıcı bir şekilde Q2'de elendi ve yarış haftasonu daha da kötüleşti. Red Bull'dan Sergio Perez'i engellediği için üç sıra grid cezası aldı ve yarışa 14. sıradan başladı.

Takım arkadaşı George Russell 4. başladığı yarışı 7. sırada tamamlarken, Hamilton sağlam bir toparlanma sürüşü yaparak çizgiyi 8. olarak geçti.

Hamilton, Russell'ın başladığı yerden başlasaydı, podyum için mücadele etmenin mümkün olabileceğini düşünüyordu.

Hamilton Sky F1'e yaptığı açıklamada, “Bugün çok daha mutluydum, ilerliyordum.”

“Bence sonuçta araç daha iyi hissettirdi. 1. antrenman seansında çok fazla önden kayma yaşamama rağmen, araba 2. antrenmanda bile gerçekten harika hissettirdi ve bir gecede bu değişikliği yaptık çünkü çok fazla önden kayma yaşadık ve bu arabayı adeta bıçak sırtında sürüyor gibi hissettirdi.”

"Bu yüzden yarış için bir dizi kanat ayarını geri çektik ve ilerliyordum, doğru yönde ilerlediğimi hissettim ama maalesef çok gerideydim."

"Yani George'un olduğu yerde sıralansaydım en az orada bitirirdim, hatta belki daha da ileri giderdim diye düşünüyorum."

“Bence bugün podyuma yakın olabilirdik. Ferrarilerden daha hızlı olup olmadığımızı bilmiyorum ama hızımızın gerçekten çok güçlü olduğu anlar vardı.”

