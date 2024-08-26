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Formula 1 Hollanda GP

Hamilton: "Yarışa Russell ile aynı yerden başlasaydım podyuma çıkabilirdim"

Lewis Hamilton, Hollanda Grand Prix'sinde George Russell ile aynı yerden başlasaydı, podyuma çıkma şansının olabileceğini düşünüyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Belçika'da bir önceki yarışın galibi olan Hamilton, Zandvoort'ta şaşırtıcı bir şekilde Q2'de elendi ve yarış haftasonu daha da kötüleşti. Red Bull'dan Sergio Perez'i engellediği için üç sıra grid cezası aldı ve yarışa 14. sıradan başladı.

Takım arkadaşı George Russell 4. başladığı yarışı 7. sırada tamamlarken, Hamilton sağlam bir toparlanma sürüşü yaparak çizgiyi 8. olarak geçti.

Hamilton, Russell'ın başladığı yerden başlasaydı, podyum için mücadele etmenin mümkün olabileceğini düşünüyordu.

Hamilton Sky F1'e yaptığı açıklamada, “Bugün çok daha mutluydum, ilerliyordum.”

“Bence sonuçta araç daha iyi hissettirdi. 1. antrenman seansında çok fazla önden kayma yaşamama rağmen, araba 2. antrenmanda bile gerçekten harika hissettirdi ve bir gecede bu değişikliği yaptık çünkü çok fazla önden kayma yaşadık ve bu arabayı adeta bıçak sırtında sürüyor gibi hissettirdi.”

"Bu yüzden yarış için bir dizi kanat ayarını geri çektik ve ilerliyordum, doğru yönde ilerlediğimi hissettim ama maalesef çok gerideydim."

"Yani George'un olduğu yerde sıralansaydım en az orada bitirirdim, hatta belki daha da ileri giderdim diye düşünüyorum."

“Bence bugün podyuma yakın olabilirdik. Ferrarilerden daha hızlı olup olmadığımızı bilmiyorum ama hızımızın gerçekten çok güçlü olduğu anlar vardı.”

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, watch the England vs Switzerland football match on the fan zone big screen

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, watch the England vs Switzerland football match on the fan zone big screen

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Ancak araç geçen yarışa kıyasla harika değildi. Geçen yarışta çok daha hızlıydık. Bugün diğerlerine çok daha yakındık.” dedi.

Sırada Hamilton'ın beş kez kazandığı ve Ferrari ikonu Michael Schumacher'le birlikte bu alandaki rekoru elinde bulundurduğu Monza'daki İtalya Grand Prix'si var.

Ve bu Hamilton'ın, 2025’te Ferrari’ye geçeceğinin açıklanmasından bu yana Monza'ya ilk ziyareti olacak.

Ancak, Ferrari'ye geçişinin açıklanmasıyla yarış hafta sonunu dört gözle bekleyip beklemediği sorulduğunda Hamilton, sadece kabus gibi geçen Zandvoort yarış hafta sonundan daha iyisini yapmak için bir fırsat olarak beklediğini söyledi.

Hamilton, “Yani sadece gelecek hafta sonunu sadece dört gözle bekliyorum çünkü bu hafta sonu berbat bir hafta sonu geçirdim ve gelecek hafta sonu daha iyisini yapmaya çalışmayı dört gözle bekliyorum.” dedi.

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