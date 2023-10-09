Hamilton: "Russell ile aramız bozulmadı"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, George Russell ile olan ilişkisinin bozulmadığı konusunda ısrarcı.
Lewis Hamilton, Losail'de gerçekleştirilen yarışa yumuşak lastikle başlamış ve ilk kısımda daha iyi ivmelenerek takım arkadaşının yanına gelmişti.
Fakat ilk virajda dış kısımdan atak yapan Hamilton'la takım arkadaşı George Russell arasında temas yaşandı.
Temasın ardından Hamilton'ın tekerleği parçalandı ve çakıl havuzuna saplanarak yarışa veda etmiş oldu.
Yarışın ardından Hamilton sorumluluğu üstlendi ve olayın %100 kendisi hatası olduğunu dile getirdi.
Bazıları artık ikilinin bir daha eskisi gibi olamayacağını söylüyor fakat Hamilton, Russell ile arasının bozulmadığı konusunda ısrarcı.
Bu olayın aralarında bir tür gerginliğe yol açıp açmadığı sorulduğunda Hamilton, şöyle yanıt verdi: "Aramızdaki ilişki bozulmuş değil."
"George ile herhangi bir sorunum yok."
Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 crashes out
Fotoğraf: Mark Sutton
"Aramızda harika bir ilişki var ve her zaman bir şeyler hakkında konuşuyoruz."
"Bu kesinlikle talihsiz bir durum. Eminim o da benim gibi o anda kendini tutmuştur."
"Yine de bunun hakkında konuşacağız ve ileriye bakacağız."
Hamilton Russell'ın yarıştan puanla ayrılmasından ötürü de çok mutlu.
"Açıkçası bu çok talihsiz bir durumdu ve tüm ekip için gerçekten üzgünüm."
"Brackley ve Brixworth'teki herkesten çok özür diliyorum."
"Herkes inanılmaz derecede sıkı çalışıyor, bu yüzden böyle bir sonuç almak çok üzücü."
"Olumlu yönlere bakacak olursa, hafta sonu boyunca aracın temposu çok iyiydi. Ayrıca George da geri dönerek bazı önemli puanlar kazanmayı başardı."
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