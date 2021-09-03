Hamilton: "Russell gelirse, Mercedes'te takım dinamiğinin bozulmasıyla ilgili endişem yok"

2017’den bu yana Hamilton’ın takım arkadaşı olan Valtteri Bottas yerine önümüzdeki sene Russell’ın Mercedes F1 pilotu olacağının yakın gelecekte açıklanması bekleniyor.

Hamilton ve Bottas, birlikte geçirdikleri zaman boyunca iyi bir ilişkiye sahiplerdi ve birlikte Mercedes için 4 sezon boyunca takımlar şampiyonası kazandılar ve bu süreç boyunca her sene Hamilton, pilotlar şampiyonasını kazandı.

Williams’ta geçirdiği süre boyunca etkileyici performanslar sergileyen 23 yaşındaki Russell’ın potansiyel olarak Mercedes’e geçmesi, Mercedes’teki takım dinamiğini değiştirebilir.

Red Bull pilotu Max Verstappen, Russell’ın Hamilton için “işleri zorlaştıracağını” söylemişti. Hamilton eski rakibi ve takım arkadaşı Rosberg ise Mercedes’te durumların “kızışabileceğini” ifade etmişti.

Fakat perşembe günü Hamilton, Mercedes’te Russell ile potansiyel olarak takım arkadaşı olması durumunda hiçbir endişesi olmadığını ve hatta ilişkilerinin “oldukça iyi” olacağını düşündüğünü belirtti.

Hamilton, “Bence George inanılmaz derecede yetenekli bir sürücü. Alçakgönüllü ve harika bir yaklaşımı var. Doğal olarak İngiliz olması iletişim açısından da yardımcı olur.”

“Şu anda tabii ki mevcut takım arkadaşımı desteklemem gerekiyor, bu yüzden hep Valtteri’yi destekliyorum çünkü şu anda yapmamız gereken bir iş var. İkimiz de bu şampiyonayı tek başımıza kazanamayız.”

“[George] geleceğimiz ve sporun da geleceğinin bir parçası. "Bu sebeple şimdiye kadar inanılmaz bir sürüş çıkardığını düşünüyorum ve gelişmeye devam edeceğinden de eminim."

“Bu yüzden bunu [gelişmeyi] böyle harika bir takımda ya da gideceği takımda değil de nerede yapacak?” dedi.

Hamilton, önümüzdeki sene griddeki en yaşlı ikinci pilot olacak ve şu anda Verstappen’e karşı rekor olacak 8. Şampiyonluğunu kazanmak için mücadele ediyor.

Russell’ın takıma katılması Hamiton’a yeni bir meydan okuma sunacak ama 7 kez dünya şampiyonu, kanıtlayacak bir şeyi olmadığını söyledi.

Hamilton, “Takım arkadaşı olarak bazı harika sürücülere karşı yarıştım, çaylak sezonumda Fernando gibi. Kanıtlamam gereken bir şey varmış gibi hissetmiyorum.”

“Eğer yeni bir takım arkadaşım olursa, şu anda hayatımda farklı bir konumdayım. Genç yeteneklerin geldiğini görmek bana heyecan veriyor.”

“Birbirimizden öğreneceğimiz şeyler olacaktır. Her zaman saygının orada olduğunu bilmek önemli ve bunun temeli iletişim olacak.”

“Moral, süreç ve ekibin iki sürücüyü de kucaklayışı açısından takımda harika bir atmosferimiz var.”

“Bence geçtiğimiz senelere kıyasla çok daha hazırlıklıyız. Bu yüzden, bu durum beni endişelendirmiyor.” diye ekledi.