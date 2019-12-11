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Formula 1 / Son dakika

"Hamilton, Rossi'nin motosikletiyle kaza yaptı"

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"Hamilton, Rossi'nin motosikletiyle kaza yaptı"
Ekleyen:
, Editör
11 Ara 2019 08:45

İtalyan basını Lewis Hamilton'ın Valentino Rossi'nin motosikletiyle yaptığı sürüşte kaza yaptığını iddia etti.

Monster Energy'nin sponsorluğunda, altı kez F1 şampiyonu Lewis Hamilton ve MotoGP efsanesi Valentino Rossi F1&MotoGP takası için Valencia'ya gitti.

Burada Riccardo Tormo pistine giden ikili kullandıkları araçları takas ettiler. Hamilton, Yamaha MotoGP motosikletini sürerken, Rossi de Hamilton'ın F1 aracını sürdü.

Etkinlik basına ve taraftarlara kapalı şekilde gerçekleştirilirken, şimdilik testle ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak İtalyan Corriere dello Spor, Hamilton'ın Rossi'nin Yamaha MotoGP motosikletinden düştüğünü iddia etti.

Hamilton, ilk kez bir MotoGP motosikleti kullanıyordu ve henüz doğrulanmayan iddiaya göre Yamaha'nın kontrolünü kaybederek düştü.

Haberde herhangi bir sakatlık geçirmediğine ve önemli bir şey olmadığına yer verildi.

Rossi daha önce Ferrari F1 aracını sürmüştü ve Mercedes'le yaptığı sürüşte herhangi bir sorun yaşamadı.

Şimdilik Mercedes veya Yamaha'nın testle ilgili herhangi bir açıklaması bulunmuyor.

Testin sekiz saatten fazla sürdüğü ve bilgilerin kısa süre içerisinde açıklanacağını iddia etti.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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