Hamilton: "Rossi'nin MotoGP'ye veda ettiğini görmek üzücü"

Motosiklet yarışlarının en efsane isimlerinden olan Valentino Rossi, 432 yarışa katıldığı kariyeri boyunca 89'u MotoGP'de olmak üzere 113 galibiyet ve 432 galibiyet aldı.

Bu hafta sonu, 26 yıllık kariyerine son noktayı koyacak ve emekliye ayrılacak.

Mercedes F1 pilotu Hamilton ve Rossi, özel bir etkinlik kapsamında 2019'un aralık ayında 2019 Yamaha MotoGP YZR-M1 ve 2017 Mercedes W08'i takas etmişlerdi. Hamilton, Yamaha motosikletini sürerken, Rossi de Mercedes F1 aracını sürdü.

Brezilya GP öncesi basın toplantısında Motorsport.com'un sorunu yanıtlayan Hamilton, Rossi hakkında, “Vale'nin yarışmayı bıraktığını görmek üzücü. Bence sürüşü, yaklaşımı, yaptığı her şey inanılmazdı."

"Sahip olduğu tutku ile uzun zamandır orada. O, tam bir efsane. Şimdiye kadar yarışmış sürücüler arasında en iyilerden biri."

"Yani, yarışları izlemek ve onu her zamanki gibi orada yarışırken göremeyecek olmak üzücü olacak."

"Fakat bence onun için aynı zamanda güzel bir dönem çünkü şimdi büyüyen ya da büyütmeye başladığı bir ailesi var."

"Fakat onunla pistte özel bir gün paylaşma ayrıcalığına sahip olduğum için minnettarım. Bunu her zaman hatırlayacağım.” dedi.

Hamilton, Interlagos'ta düzenlenen basın toplantısına, eski takım arkadaşı Fernando Alonso ile katıldı.

Alonso da Rossi'nin emekliliği hakkındaki düşüncelerini açıkladı ve şöyle dedi: "Evet, aşağı yukarı yorumlarım benzer. Böyle bir spor efsanesini son yarışına çıkarken görmek üzücü. Hayatındaki bu yeni bölümde ona en iyisini diliyorum, umarım bolca mutlu olur."