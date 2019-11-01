Hamilton/Rossi, Aralık ayında koltuk takası yapacak

Fikir, zaten birkaç yıldır konuşuluyordu ve hem Yamaha MotoGP takımının hem de Mercedes F1 takımının sponsoru Monster, Hamilton'ın Yamaha M1'i, Rossi'in ise F1 aracını sürmesi için zorluyordu.

Nihayet beklenen koltuk takası, Formula 1 sezonunun bitmesinden bir hafta sonra Valencia'da yapılacak.

Böylelikle Hamilton daha önce pek çok motosiklet testi yapmasına rağmen ilk kez bir MotoGP motosikletini sürecek.

Geçen yılın sonunda Jerez'de Michael van der Mark ve Alex Lowes'le birlikte Yamaha R1 M Superbike motosikletiyle sürüş yapmıştı.

Diğer tarafta Rossi, daha önce Formula 1 aracında çok sayıda test yaptı.

Doktor lakaplı Rossi, özellikle Michael Schumacher'in yarıştığı dönemde takımla testler yapmıştı.

Rossi ayrıca, Yas Marina'da koltuk takasından bir gün sonra Ferrari 488 GT3 aracının direksiyonuna geçecek ve Gulf 12 Saat yarışına katılacak.