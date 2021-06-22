Hamilton, Rosberg'in "yumuşak savunma" yorumuna yanıt verdi

Red Bull pilotu Max Verstappen, takımın çift pit stop stratejisi tercih ettiği Fransa'daki yarışta, bitime iki tur kala Lewis Hamilton'ı yakaladı ve İngiliz pilotu geçerek yarışı kazandı.

Hamilton, Verstappen'in düzlükte kendisini yakalamasının ardından iç tarafı tutmak yerine dış tarafta kaldı ve Hollandalı pilot için nispeten kolay bir geçiş oldu.

Nico Rosberg de dahil olmak üzere bazı isimler, Hamilton'ın orada fazla yumuşak savunma yaptığını söylediler.

Konu hakkında konuşan Rosberg, eski takım arkadaşının savunmasıyla ilgili, "Lewis'ten alışılmadık bir hamle... Kapat o lanet kapı öyle değil mi? Lewis genellikle tekerlek tekerleğe savaşta en iyi yarışçıdır ve orada en azından yerini korumaya çalışmamasına şaşırdım. En azından geç fren yapmaya çalışıp, onu dışarıda tutmalısınız, bu yüzden Lewis'ten beklenmeyecek bir yumuşaklıktı." açıklamasını yapmıştı.

Yarışın ardından Rosberg'in yorumu Mercedes pilotu Hamilton'a soruldu ve İngiliz pilot, o noktada savunma yapmanın anlamsız olduğunu, çünkü araçta neredeyse hiç lastik kalmadığını dile getirdi.

Hamilton, "Biliyorsunuz, ideal çizginin dışı yani iç taraf kauçuk parçalarıyla kaplı ve lastiklerimin daha da kötüleşmesini istemedim."

"Max o noktada DRS'yi açma hakkına sahipti ve beni orada geçmeseydi bile sonrasında yine geçecekti, bu yüzden fark yaratmazdı."

"Ön lastiklerim pisti zar zor tutuyordu, bu yüzden Max zaten öne geçecekti. Yani daha agresif bir savunma yapmanın anlamı yoktu."

"Valtteri'nin sahip olduğu şeyi gördünüz. Lastikler neredeyse hiç yol tutmadığı için bir noktada zar zor viraja girdi. Yani lastikleri daha da kötü hale getirmenin anlamı yoktu."

"Belki iki pit işe yarayabilirdi ama bu strateji bugünkü kartlarımızda yoktu. Her şeyi analiz etmemiz ve neden böyle olduğunu anlamamız gerekiyor." dedi.

Ancak Hamilton çift pit stopla bile, Verstappen ve Red Bull'u arkalarında tutmanın çok zor olacağını düşünüyor.

"Eminim ki geriye dönüp baktığımızda, ilk pite ondan daha önce girmiş olsaydık, sonrasında öne geçip iki pit stop stratejisini tercih etseydik, muhtemelen yarışı kazanabilirdik ama yine de çok zor olurdu.

“Tempoları gerçekten çok güçlüydü. Öne geçtiğimde Max'i arkamda tuttum ama eğer ilk virajda hata yapmasaydı, muhtemelen yarış sonuna kadar önde kalacaklardı."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B , Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images