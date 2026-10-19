Formula 1 Amerika GP

Hamilton, ‘risksiz’ pist düzenlerini eleştirdi: "Eski günleri özlüyorum"

Lewis Hamilton, modern Formula 1 pistlerinde çim ve çakıl havuzları yerine asfalt kaçış alanlarının tercih edilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 19 Eki 2026 16:35

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Kariyeri boyunca Formula 1 pistlerindeki dönüşüme tanıklık eden yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, modern yarışlarda pist sınırları ihlallerine verilen cezaların ve caydırıcılığın azaldığını düşünüyor. Takvimdeki pek çok pistte çim ve çakıl alanların yerini asfalt kaçış bölgelerine bırakmasını eleştiren tecrübeli pilot, bu durumun hatalara verilen cezayı ortadan kaldırdığını ifade etti.

Asfalt kaçış alanları, pilotların küçük hatalarda araca zarar vermeden piste kolayca dönmesine imkan tanırken, geleneksel çakıl havuzları lastiklere zarar verdiğinden hatayı affetmeyen yapısıyla öne çıkıyordu.

Kariyerinin farklı dönemlerindeki fiziksel zorlukları ve değişen pist yapılarını değerlendiren Hamilton, günümüzdeki "risksiz" pist anlayışına karşı tepkisini dile getirdi.

Medyaya yaptığı açıklamalarda Hamilton, şunları söyledi: "Kariyerimin ilk yılı elbette vücudumu Formula 1'e alıştırmak açısından felaket derecede zordu.”

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

“2020 yılı da son derece zordu; o dönemin araçların en hızlı ve en yüksek yere basma kuvvetine sahip olduğu zaman olduğunu söylerdim, bu yüzden fiziksel olarak en çok zorlayan dönemdi diyebilirim.”

“Ancak zaman içinde pek çok değişiklik oldu. Kişisel olarak hiç hoşuma gitmeyen bu kaçış alanları da bunlardan biri.”

“Kaçış alanları açısından bakıldığında, risk faktörünün daha yüksek olduğu, bu kadar çok asfalt alanın bulunmadığı, daha fazla çim ve çakılın yer aldığı eski günleri özlüyorum.”

“Fakat ne yazık ki günümüzde işler artık bu şekilde yürümüyor."

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- Motorsport.com Ekibi

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