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Formula 1 Haberler

Hamilton: "Ricciardo Mercedes yedek pilotu olmak için 'fazla yetenekli'"

Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo'nun 2023 için Mercedes yedek pilotu olma dedikoduları hakkında; Avustralyalının yedek pilot olmak için 'fazla yetenekli' olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Hamilton: "Ricciardo Mercedes yedek pilotu olmak için 'fazla yetenekli'"
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Ricciardo, McLaren'in gelecek sene için Oscar Piastri ile anlaşma yapmasının ardından; 2021 sezonundan bu yana yarıştığı takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Ricciardo'nun 2023 sezonu için ne karara varacağı ise büyük merak konusu haline geldi. 

2020'de McLaren ile imzaladığı sözleşmenin üçüncü yılını kapsayacak şekilde maaş tazminatı alan Ricciardo'nun seçenekleri arasında bir yıl yarışmaya ara vermek ya da yedek pilot olarak başka takımlarla çalışmak var.

Ricciardo'nun Alpine'e geri dönme olasılığı da düşünülse de, 2021'de Alpine'den (Renault) ayrılıp McLaren'e katılma kararından dolayı bu duruma pek ihtimal verilmiyor. Pilotun Haas ya da Williams takımlarına geçme olasılığı da göz önünde bulundurulmuyor. 

Britanya'nın Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 2023 Mercedes yedek pilotu rolü için Ricciardo bir olasılık durumunda. 

Daniel Ricciardo, McLaren

Daniel Ricciardo, McLaren

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

2023'te George Russell'ın takım arkadaşı olarak Mercedes'te yarışmaya devam edecek olan Hamilton İtalya GP için yapılan basın toplantısında, "Bence Ricciardo, bireysel olarak yarışmaya devam etmeli."

"Bence o, yedek olamayacak kadar yetenekli ve hâlâ F1 pilotu olarak yarışmayı hak ediyor."

"Tabii ki takımımızın bir parçası olması harika olur. Ancak onun için en iyi seçenek kesinlikle üçüncü pilot olmak değil. Eğer durumu ben yönetiyor olsaydım, hâlâ yarışıyor olurdu." dedi.

Basın toplantısında Hamilton'ın yanında oturan Ricciardo, gelecek planlarıyla ilgili 'her şeyi değerlendirdiğini' belirtti.

Ricciardo, "Gerçek şu ki, sadece gelecek yıl için değil daha sonrası için de her seçeneği değerlendiriyorum. Bu yüzden hâlâ gelecek yıl ne yapacağıma karar vermedim."

"Lewis'in dediği gibi, gridde olmak ve yarışmaya devam etmek istiyorum."

"Birkaç hafta önce de buna değinmiştim. Kariyerim için zorlu bir dönemden geçmeme rağmen, bu spora olan sevgim ve burada olup rekabet etme isteğim azalmadı."

"Tabii ki etrafta bu konu hakkında çok fazla yorum var. Fakat gelecek yılki durumuma henüz karar vermedim." dedi.

Hamilton'ın şu anki Mercedes kontratı yalnızca 2023 yılını kapsıyor ve İngiliz pilotun 2024 yılında emekli olması dahilinde bu, yedek pilot olma konusunda adı geçen Ricciardo'nun Hamilton'ın yerini alarak Russell'ın takım arkadaşı olabileceği anlamına geliyor. 

 

 

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