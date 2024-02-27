Hamilton, resmi açıklamaya kadar ailesine Ferrari'ye geçtiğini söylememiş
Lewis Hamilton, 2025 yılında Ferrari'ye katılmak üzere Mercedes Formula 1 takımından ayrılacağını, açıklamanın yapılacağı güne kadar ailesine söylememiş.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
Andy Hone / Motorsport Images
Hamilton'ın Mercedes takım patronu Toto Wolff'u kahvaltıda bilgilendirmesinden bir gün sonra, 1 Şubat sabahı, yedi kez şampiyon olan pilotun 2025 yılının başında Ferrari'ye katılacağı haberi ortaya çıktı.
Ancak Hamilton aynı güne kadar ailesine haber vermediğini söylüyor.
BBC'nin yeni podcast serisi 'F1: Back at Base' kapsamında konuşan sürücü şunları söyledi: "Kimseyle konuşmadım. Açıklanacağı güne kadar aileme söylemedim. Yani kimse bilmiyordu."
"Bunu gerçekten kendim için yapmak istedim. Nihayetinde benim için en iyisinin ne olacağını bulmam gerekiyordu."
Hamilton'ın Mercedes'teki 12 yıllık görevine son vermesi, geçen yaz imzaladığı sözleşmeyle mümkün oldu.
İki yıllık bir anlaşma gibi görünen sözleşme aslında 12 aylık bir opsiyonla birlikte bir yıllık sabit bir dönem içindi.
Wolff, "Biz kısa vadeli bir sözleşme imzalamanın her iki taraf için de faydalı olabileceğini biliyorduk. Daha uzun bir süre için söz veremezdik ve o da ayrılma opsiyonunu kullandı." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes F1
Fotoğraf: Erik Junius
39 yaşındaki Hamilton bu belirsizlik unsurunun altını çizerek gelecekte ne olacağını ya da ne kadar daha yarışmaya devam edeceğini bilmediğini söyledi.
"Her şey çok hızlı gelişti, ama temelde Fred'i [Ferrari F1 patronu Vasseur] uzun zamandır tanıyorum."
"Benim için yeni bir yıl heyecan vericiydi, ancak geleceğin ne getireceğini ve ne kadar süreyle yarışacağımı bilmiyordum, sadece yarışmaya devam etmek için çok azimli ve heyecanlı hissettiğimi biliyordum."
"Yani bu fırsat bir anda karşıma çıktı ve ben de 'Tamam, bir saniye düşünmem lazım' dedim."
"Düşünmek için çok fazla zamanım yoktu ve içimden gelen sesi dinlemek zorundaydım. Sonunda bu fırsatı değerlendirmeye karar verdim."
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