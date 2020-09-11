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Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Rekorları takip etmiyorum"

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Hamilton: "Rekorları takip etmiyorum"
Ekleyen:
, Editör

Mercedes'in altı kez F1 dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton, Mugello yarışı öncesi verdiği demeçte rekorları takip etmediğini söyledi.

Lewis Hamilton, kariyeri boyunca 26 farklı Formula 1 pistinde zafere ulaştı ve bu yıl takvime eklenen Portimao, Imola ve Mugello gibi pistlerle bu rakamı daha da artırabilir.

Ancak İngiliz pilot, sahip olduğu rekorlara odaklanmadığını söyledi.

Hamilton, "Biliyorsunuz, ben rekorları takip edenlerden biri değilim. Artık bazı yarışlarımı hatırlamıyorum bile... Bu benim için sadece başka bir yarış. Umarım Toskana'da güzel bir hafta sonu geçiririz. Maalesef pistten ayrılamıyoruz. Ancak akşamları köpeğim Roscoe ile yürüyüşe çıkmayı ve en azından inanılmaz güzel görünen eski binalara hayranlıkla bakmayı planlıyorum."

"Pistin kendisini ne kadar beğeneceğimi bilmiyorum, ancak pisti öğrenme sürecinden kesinlikle keyif alacağım. Bu, her zaman ilginç bir zorluk oluyor! Birkaç tur atana kadar pistin ne kadar iyi olduğunu size anlatamam." dedi.

Ayrıca Hamilton, 1000. yarışına çıkacak Ferrari hakkında da övgü dolu sözler söyledi.

"Size Ferrari hakkında ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bu takım Formula 1 için çok şey yaptı, dünya çapında milyonlarca insan tarafından saygı görülüyor ve seviliyor. Ferrari olmasaydı, Formula 1 şu anda bildiğimiz gibi olmazdı. Bu marka her zaman şampiyonada yer almalı. Umarım yakında daha rekabetçi hale gelirler ve tekrar onlarla galibiyet için savaşırız."

 

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Editör Kemal Şengül

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