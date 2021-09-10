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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Hamilton, Red Bull'un son bölümde aniden tempo bulmasına şaşırmış

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Sıralama turlarını takım arkadaşının arkasında ikinci sırada tamamlayan Lewis Hamilton, takım arkadaşını tebrik ederken; Red Bull'un son bölümde aniden tempo bulmasına şaşırdığını da ekledi.

Hamilton, Red Bull'un son bölümde aniden tempo bulmasına şaşırmış

İlk antrenmanda ve sıralamaların ilk iki bölümünde en hızlı isim olarak kusursuz bir cuma günü geçirmeye doğru ilerleyen Hamilton, cuma gününün en hızlı ismi olarak yarın gerçekleştirilecek sprint yarışına ilk sıradan başlayacak gibi duruyordu ancak İngiliz pilotun takım arkadaşı Valtteri Bottas, sıralama turlarının son bölümünde attığı son turda Hamilton'ı geçmeyi başardı. 

İlk turundaki hatasına rağmen son turunda gelişme kaydederek sıralama turlarını Hamilton'ın 0.096 saniye önünde ilk sırada tamamlayan Bottas, yarın gerçekleştirilecek sprint yarışına ilk sıradan başlayacak. 

Sıralama seansı hakkında konuşan Hamilton, ilk olarak takım arkadaşını tebrik etti ve son tura kadar iyi bir seans geçirdiğini söyledi. 

"Valtteri'yi tebrik ederim, mega bir tur attı. Benim tarafımda her şey son tura kadar oldukça iyi gibi duruyordu ama sonra o [Bottas], daha hızlı bir tur attı. Aynı tempoyu yakalayamadım. Yani bunu hak etti."

"Aramızdaki farklar küçük ancak Valtteri seansın sonunda iyi bir iş çıkardı. İlk antrenman gerçekten iyiydi ama sonrasında nedense bu seansta zorlandık. Ancak yine de ilk çizgideyiz. Takım olarak ilk çizgiyi kapatmamız güzel."

"Özellikle geçen haftaki haberlerin ardından, Valtteri'nin böyle iyi iş çıkardığını görmek güzel."

Hamilton sonrasında, yarın gerçekleştirilecek olan sprint yarışında dağıtılacak olan 3, 2 ve 1 puanın önemini vurguladı ve yarınki fırsatı değerlendirmeye çalışacaklarını ifade etti.

"Geçmişte şampiyonluğu 1 puanla kaybettik. Bu sene iki taraf da büyük puanlar kaybetti, yani her puanın önemi büyük. Sprint yarışı kesinlikle bu puanlara ekleyebilir ve yardımcı olabilir. Bu fırsatı değerlendirmeye çalışacağız.

Hamilton, son olarak Red Bull'la olan mücadeleleri hakkında konuştu ve antrenman turunda ve sıralamaların ilk iki bölümünde kendilerinden "epey uzakta kalan" Red Bull'un son bölümde aniden tempo bulmasına şaşırdığını söyledi. 

"Red Bull'un nereden tempo bulduğunu bilmiyorum ama yakın geçecek. Sıralama turlarının ilk iki bölümünde bizden epey uzaktalardı ama sonra aniden bizi yakaladılar. Yani çok yakın olacak, oldukça yakın geçecek."

"Yarın iyi bir start almamız ve iki günden de maksimumu almaya çalışmamız gerek." 

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Sainz: "Sıralama turları başlangıçtan itibaren çok zordu"

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