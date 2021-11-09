Hamilton, Red Bull’un performansından endişe duyuyor

Verstappen ve Red Bull, geçtiğimiz hafta sonu Meksika Grand Prix’sini domine etti ve Hollandalı sürücü, bu sezonki dokuzuncu galibiyetini aldı.

Bu sonuçla beraber Verstappen, sürücüler şampiyonasında Hamilton ile arayı 19 puana çıkardı. Red Bull ile Mercedes arasındaki puan farkı ise 1’e indi.

Mercedes ile Red Bull arasındaki güç dengesi, sezon boyunca yarıştan yarışa değişti. Mercedes, Türkiye’de hızlıyken; Red Bull ise Austin ve Mexico City’de daha hızlıydı. Bu hafta sonu Brezilya’da da Red Bull’un daha avantajlı olması bekleniyor.

Hamilton, Sao Paulo’da mücadelenin daha yakın olmasını umduğunu, yoksa Mercedes’in hem sürücüler hem de takımlar şampiyonasında “başının dertte olacağından” korktuğunu söyledi.

Pazar günkü yarışın ardından konuşan Hamilton, “Hâlâ dört yarış var. Puan farkı 19 ve sanırım Max bu sene çokça yarış kazandı.”

“Bugünkü üstün hızlarını sonraki yarışlara da taşırlarsa, başımız dertte olacak.”

“Bugünkü büyük arka kanatlarını yine kullanacaklar mı bilmiyorum ancak onlara daha yakın olmayı umuyoruz.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, and Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Verstappen’in 19 puanlık avantajı, -Hollandalı sürücü kötü şans yaşamadığı sürece- Hamilton’ın şampiyon olması için dört yarışın en az üçünü kazanması gerekeceği anlamına geliyor.

Brezilya’nın, kazanmasının mecbur bir yarış olup olmadığı sorulduğunda Hamilton, tüm yarışlara bu şekilde yaklaştığını söyledi.

Hamilton, “Doğal olarak, her yarışı kazanmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu ekstra puanlara ihtiyacımız var. Puanları kaybedip yeniden kazanmaya çalışmamalıyız.”

“Son yarışta, önceki yarışta ve ondan öncekinde de amaç buydu.”

“Ancak çok hızlılar, bu yüzden elimizdeki her şeyi veriyoruz. Ancak bu, ne yazık ki şu anda onlarla mücadele etmemiz için yeterli değil.” dedi.

Verstappen ise Red Bull’un Interlagos’taki avantajının, Mexico City’deki kadar fazla olmasını beklemiyor ve ilk şampiyonluğunu kaybedebileceği çeşitli yollara karşı temkinli.

İvmenin kendisinde olup olmadığı sorulduğunda Verstappen, “İvmeye inanmıyorum.”

“Her yarışta ayrıntıları bulmalıyız ve bunu Meksika’daki sıralama turlarında yapmadık. Bu yüzden işler çok hızlı şekilde yanlış veya doğru gidebilir.”

“Çok yakın bir mücadele olacak ve heyecanlı bir son olacak. Meksika, bizim için her zaman iyi bir pist oldu. Bundan dolayı Brezilya’nın bu kadar avantajlı olmasını beklemiyorum.” dedi.