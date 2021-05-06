Hamilton, Red Bull'un motor departmanı için Mercedes'ten mühendis almasına şaşırmıyor

Red Bull, Mercedes HPP'nin teknik direktörü Ben Hodgkinson ile anlaşmasının ardından bu sabah Mercedes'in motor departmanı HPP'den 5 önemli mühendisi ile daha anlaştıklarını ve bu mühendislerin yeni kurdukları Red Bull Powertrains motor departmanlarına katılacaklarını açıklamıştı.

Bugün gerçekleştirilen basın toplantısında, Hamilton'a bu kritik isimlerin Alman takımın en büyük rakiplerinden biri olan Red Bull'a gitmesi hakkında düşünceleri soruldu.

7 kez Dünya şampiyonu, Mercedes'in Turbo Hybrid dönemindeki başarılarının altını çizdi ve başka takımların Mercedes'ten adam almak istemesine şaşırmadığını dile getirdi.

Konu hakkında konuşan şu ifadeleri kullandı: ''Bu üzerine çok düşündüğüm bir konu değil.''

''Tabii arka planda yaşanan birçok şey var ancak yanımda bence yanımda olabilecek en iyi isim var, o da Toto Wolff. Eminim ki o, bu durumu en iyi şekilde yönetecektir.''

''Bu takımdaki her birey inanılmaz ve başka takımların onları istemesi normal. Birlikte çok fazla şey başardık.''

''Takımdan ayrılanlara, gelecek için en iyisini diliyorum.''

''Hepimiz kendi yolculuklarımızı yaşayıp, bize doğru gelen kararlar veriyoruz.''

''Ancak biz büyük bir takımız ve buradaki başarı bir kişiye ya da beş kişiye bağlı değil. Kolektif bir çalışmayla alakalı.''

''Kolektif bir biçimde çalışan mükemmel bir grubumuz var ki bu grup, hâlâ daha çok şampiyonluklar kazanmaya odaklanmış durumda.''

Bazıları, Red Bull'un bu açıklamalarının pist dışında bir avantaj yakalamak için yapıldığını düşünmüştü.

Hamilton bu iddialara şöyle yanıt verdi: ''Şanslıyım ki işim sayesinde böyle sevmediğim şeylerle uğraşmak zorunda değilim. İnsanların savaşmayı sevdiği psikolojik savaşlar ilgilimi çekmiyor.''

''Dışarıdan bu insanların ettikleri kavgaları ve birbirilerini düşürmeye çalışmalarını izlemek, oldukça ilginç.''

''Ben olabildiğim en iyi ben olmaya çalışıyorum ve biliyorum ki bütün enerjimi buna verirsem güzel şeyler başarabiliyorum.''

''O yüzden kimseyle psikolojik bir savaşa girmeye ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Babam hep 'Cevabını pistte ver.' derdi. Ben böyle yapıyorum ve bununla ilgileniyorum.''