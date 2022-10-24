Hamilton: "Red Bull'un hız avantajı çok büyük"

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Lewis Hamilton, Mercedes'in galibiyet hasretine son vermeye çok yaklaştığı Amerika GP'den ikincilikle ayrıldı.

İngiliz pilot yarışın ardından şöyle konuştu: "Yarışın bazı noktalarında Max Verstappen'e atak yapabilecek mesafeye gelmem bile harikaydı."

"Bu tür bir tempoya sahip olup olmayacağımızı gerçekten bilmiyorduk. Sanırım ilk bölümde çok iyi bir tempo sahipti ve ona ayak uydurmak çok zordu."

"Ancak yarışın ikinci kısmında, yani piste güvenlik aracı girdikten sonra ona yaklaşabildim ve bugün taktiksel anlamda harika bir iş yaptık. Agresif şekilde hareket ettik ve takımımızla gerçekten gurur duyuyorum. Takımdaki herkes bu hafta sonu yeni güncellemelere sahip olmamız için elinden geleni yaptı."

"Bir noktada önde kalabileceğimizi düşünmüştüm ama muhtemelen Red Bull'un sahip olduğu fazladan yeni set orta hamur bizden biraz daha hızlı gitmesini sağladı."

Hamilton, getirdikleri güncellemelerin de çalıştığını söylüyor ancak düzlüklerdeki hız farkını işaret ediyor.

"Elbette şu noktada bir şey söylemek zor ama bunların bize yardımcı olduğuna ve bunun doğru yönde atılmış iyi bir adım olduğuna eminim."

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2nd position, with his trophy Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Yine de Red Bull aracı düzlüklerde çok hızlı. Sanırım DRS açıkken bizden yaklaşık 35 km/s daha hızlılar. Biz onların arkasındayken ve arka düzlükte DRS açıkken sadece 22 km/s daha hızlıyız. Beni geçtiği anda uzaklaşmaya başladı."

"DRS olmadan bile yaklaşık 8 km/s avantajları olduğuna inanıyorum, bu nedenle düzlüklerde tur başında en az 0.4 saniye kaybediyorduk."

Hamilton'ın yarışını tehlikeye atan şeylerden birisi de yarış öncesinde yaşanan fren sorunuydu.

Bu konuda detay vermesi istendiğinde Hamilton, "Fren sorunları tüm yıl boyunca başımıza bela oldu."

"Temel olarak, fren kuvvetinin dağılımıyla ilgili bir şey. Pedala bastığımda ön frenler eşit şekilde baskı yapmıyor. Yani ya sağ tekerlek daha sert fren yapıyor ya da farklı ısınma şekli nedeniyle sol tekerlek fren yapıyor."

"Starttan önce iki fren arasındaki sıcaklık farkının çok büyük olduğunu gördük, bu da sol frenin çalışmadığı anlamına geliyordu. Bu yüzden frenlerin değiştirilmesi gerekti. Bu yıl daha büyük fren kampanaları kullanıyoruz, haliyle bu tür sorunlar sıklıkla ortaya çıkıyor."

"Yine de bunun için bir çözüm bulmak için çalışıyoruz."

Hamilton, kalan yarışlarda galibiyet alabileceklerini de sanmıyor.

"Gerçekçi olmamız gerekiyor. Red Bull tüm yıl boyunca şampiyonanın en hızlısıydı ve şu anda da en hızlısı."

"Bu kadar çok yarıştan sonra, dayanıklılık problemleri de dahil olmak üzere her türlü sorundan faydalanarak bugünkü pozisyonumuza geldik."

"Bu hafta sonu mesela Charles Leclerc ve Sergio Perez'in karşılaştığı zorluklar olmasaydı, yarış farklı olabilirdi ve onlar da bizim önümüzde olabilirlerdi."

"O zaman üçüncü çizgiden başlamak zorunda kalacaktık. Elbette bu hafta sonu üçüncü pozisyondan kalkmamız ve kazanmak için mücadele edebilmemiz harika. Ancak saf hızdan bahsedecek olursak, tüm hafta sonu Red Bull bizden daha hızlıydı."

"Austin'de böyleydi, kalan üç yarışta da böyle olacak. Bazı özel durumlar olmadığı sürece onlarla rekabet edebilecek hıza sahip olmamız mümkün değil. Fakat elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve biraz daha hızlanmaya çalışacağız."

"Max'in pit-stopu 11 saniye sürdü, Charles'ın gerisine düştü fakat Red Bull'un öyle bir hız avantajı var ki Charles'ı geçti, altı saniye farkı kapatıp beni geçti ve birkaç saniye de önce bitirdi."

"Bu da araçlarının etkileyici bir hıza sahip olduğunu gösteriyor. Yine de yarışla ilgili pek çok pozitif an vardı ve bu sezonki en iyi yarışlarımızdan biriydi."