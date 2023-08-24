Hamilton: "Umarım Red Bull'un hakimiyeti devam etmez"

Red Bull, F1'in zemin etkisi döneminin baskın takımı oldu ve geçen yıl 17 galibiyet aldıktan sonra 2023'ün ilk yarısındaki 12 yarışın her birinde zafer elde etti.

F1, 2026 için büyük bir kural değişikliğine hazırlanırken Ferrari pilotu Leclerc, Red Bull'un önümüzdeki iki sezon boyunca hakimiyetini sürdürmesinden korkuyor.

Hamilton ise RacingNews365.com'a verdiği demeçte, Red Bull'un avantajının 2025'e kadar devam edebileceği sorusu üzerine şunları söyledi: "Önümüzde bir kural değişikliği yok, bu yüzden sadece böyle olmamasını umuyorum."

"Gerçek şu ki çok öndeler ve büyük olasılıkla gelecek yılın aracını herkesten aylar önce geliştirmeye başladılar."

"Şampiyonada 100-200 puan öndeler, bu yüzden Charles'ın haklı olması çok ama çok mümkün. Ancak biz dik bir eğimde çalışıyoruz ve kendimizi geliştirmeye ve aradaki farkı kapatmaya çalışıyoruz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Bunu yapıp yapamayacağımızı gelecek yıl göreceğiz."

RacingNews365 tarafından takımdan gelişim açısından ne görmek istediği sorulduğunda Hamilton net bir yanıt verdi.

"Arka tarafta biraz daha tutuşa ihtiyacımız var, bunu nasıl yapacaklarını bulmaları gerekiyor."

"Hava akışının özellikleri, aracın çapraz rüzgarlarda nasıl çalıştığı; yüksek, orta ve yavaş hızlı virajlarda nasıl performans gösterdiği ve lastikler hakkında her zaman daha fazla şey öğreniyoruz."

"Ayrıca yüksek, orta ve düşük yere basma kuvveti ayarları da var, bu yüzden sürekli öğreniyoruz. Sürekli analiz edilen veriler topluyoruz ve araca her bindiğimde daha fazla şey öğreniyorum."

"Lastikleri nasıl kullandığımız, motoru nasıl farklı kullanabileceğimiz ve yakıtı nasıl iyileştirebileceğimiz hakkında daha fazla şey öğreniyoruz."