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Formula 1 / Emilia Romagna GP / Yarış raporu

Hamilton: "Red Bull'un elinde stratejik anlamda daha iyi kartlar var"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Lewis Hamilton, yarışa farklı lastiklerle başlayan Red Bull pilotlarının, Imola'daki yarışta stratejik anlamda çok daha iyi kartlara sahip olduğunu düşünüyor.

Hamilton: "Red Bull'un elinde stratejik anlamda daha iyi kartlar var"

Mercedes pilotu Hamilton, Imola'da gerçekleştirilen sıralama turlarının son bölümünde çok iyi bir tur çıkarmayı başardı ve pole pozisyonu kazanabilecek tempoda olmalarına rağmen hatalar yapan Sergio Perez ve Max Verstappen'in önünde pole pozisyonunu kazandı.

Bahreyn'de ikinci bölümde elenmesinin ardından, son bölüme yumuşak lastikle kalmayı seçen Perez, yarışa bu lastikle başlayacak ve daha iyi bir başlangıç pozisyonu için stratejik anlamda zorlanmayı seçecek.

Diğer tarafta Hamilton ve Verstappen, orta lastiklerle son bölüme kalmayı seçtikleri için, yarışa bu lastiklerle başlayacaklar ve stratejik anlamda daha esnek olabilecekler. Çünkü orta lastikle daha uzun bir ilk bölüm geçirebilecekler.

Bununla beraber bu hafta sonunun en yumuşak lastiği olan C4, serin şartlarda o kadar da çabuk aşınmıyor ve bu yüzden takım arkadaşıyla beraber Hamilton'a karşı savaşabilir.

Seansın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hamilton, stratejik anlamda neler yapabilecekleri sorusuna şöyle yanıt verdi: "Başlangıçta pozisyonumuzu korusak bile, strateji anlamında biraz daha iyi kartlara sahip oldukları çok açık."

"Ancak bu, benzersiz bir şey yapamayacağımız ya da farklı bir şey denemeyeceğimiz anlamına gelmiyor."

“Valtteri'ye tam olarak ne olduğunu bilmiyorum."

“Burada geçiş yapmanın çok zor olduğunu biliyoruz ve yüzden muhtemelen yarışın ilk bölümünde onun desteğine sahip olmayacağız, ama yine de belki de bunu başarabilir."

“Fakat gerçekleşmezse, o zaman işimize odaklanmalı ve bu çocukları geride tutmak için elimden gelen her şeyi fazlasıyla yapmalıyım." dedi.

Hamilton, sıralama turlarının son bölümündeki ilk denemesinde 1:14.411 yapan Hamilton, ikinci denemesinde daha yavaş kalmıştı.

Motorsport.com'a bu durumu açıklayan Hamilton, "Cumartesi günkü antrenman seansında Red Bull Racing'e çok fazla zaman kaybettik, yani olması gerekenden 0.6 saniye daha hızlı süremezdim. Çalışmaya devam ettik ve sıralama turlarından önce ayarları biraz değiştirdik. Üç seans boyunca takım kusursuz şekilde çalıştı ve hiç trafikle karşılaşmadık."

"Başarıp başaramayacağımızdan emin değildik. Ancak üçüncü bölümdeki ilk turumda 1. ve 2. virajlarda 0.1 saniye kazandım ve iyi bir tur çıkardığımı biliyordum, buna rağmen 12. virajda zaman kaybettim."

“İkinci denememde ne yazık ki 2.ve 3. virajda 0.150 saniye ya da 0.1 saniye kaybettim ve 9. viraja geldiğimde de yine benzer şekilde gerideydim, ama bunu orta ve son sektörden geri kazanmayı başardım."

“Yani, bu ikisini bir araya getirseydim ortaya mükemmel bir tur çıkardı, ama dürüst olmak gerekirse ilk turdan çok mutluyum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia Romagna GP
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes , Red Bull Racing
Editör Alex Kalinauckas

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