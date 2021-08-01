Hamilton, Red Bull'un Britanya'da söylediklerini yeniden düşünmesini umuyor

Mercedes pilotu, Macaristan'da pole pozisyonunu kazanmasının ardından röportaj esnasında büyük ölçüde Hollandalı taraftarlar tarafından yuhalanmıştı.

Hamilton, Red Bull'un üst yönetiminin Britanya GP'de Max Verstappen ile yaşadığı kazanın ardından yaptıkları yorumların durumu kızıştırdığından şüphesinin olmadığını söyledi. Britanyalı pilot, yarıştan sonra ırkçı saldırılara da maruz kalmıştı.

Red Bull, ırkçı mesajlar paylaştığı fark edilen bir personeli ile Macaristan GP öncesinde yollarını ayırdığını açıklamıştı. Hamilton, Red Bull'un yaz arasını bu süreçte durumu nasıl daha iyi idare edebileceğini düşünmesini umuyor.

Yuhalanması hakkında Hamilton, "Demek istediğim, bunu kışkırtan o takımın patronlarından söylenenleri göz önüne alırsak, bu benim için sürpriz olmadı."

"Umarım yaz tatilinde insanlar neler söylediklerine bakarlar çünkü söylenenler kabul edilemez şeylerdi. Bunun üzerine her şey daha da üst seviyeye ulaştı."

"Söylenen şeyler nedeniyle birilerini kovmak zorunda kaldılar. Bu kiminle alakalıydı bilmiyorum. Kim olduğunun da bir önemi yok."

"Arkadaşıma, babama ya da erkek kardeşime söylenenleri aktarırsam, bu kelimelerin ne anlama geldiğinin acısını hepimiz hissederiz."

Pole man Lewis Hamilton, Mercedes, fist bumbs Max Verstappen, Red Bull Racing, in Parc Ferme after Qualifying Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ancak dünya değişiyor ve pozitif kalmalıyız. Takımımın bu süreç boyunca odaklanmış olmasından gerçekten gururluyum çünkü bize farklı yönlerden duygu kasırgası vb. şeyler oldu.

"Biz başımızı eğdik ve buraya gelerek performansımızı sergiledik. Gerçekten herkesle gurur duyuyorum." dedi.

Mercedes de daha önceki açıklamalarında Red Bull'un agresif açıklamalarının Hamilton'a karşı ırkçı saldırılara neden olduğunu, takımın açıklamalarının aşırı şahsi olduğunu söylemişti.

Ancak Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, katılmış olduğu röportajlarda birçok kez yanlış bir şey yapmadıklarını, Verstappen'le benzer durumda hangi pilot olursa olsun aynı tepkiyi vereceklerini söyledi.

Horner, "Tek bir pilot hakkında kişisel bir şey değildi. Yaşanan olaylar ve iki pilot arasında yaşanan şeyler ön plandaydı. Bir pilota karşı bireysel bir şey yoktu. Başka bir pilot olsaydı, tepki tam olarak aynısı olurdu." demişti.

Ancak Hamilton, F1'deki üst düzey isimlerin iyi örnek olmak için daha iyi iş çıkarmaları gerektiğini düşünüyor.

Hamilton, "Söylediklerimiz konusunda dikkatli olmalıyız çünkü bizleri çocuklar da izliyorlar. Işığı yakmamız, insanları cesaretlendirmemiz ve pozitifliği yaymamız gerekiyor."

"Bu sektörün liderleriyseniz, o zaman lider olmanız gerekir. Liderleri takip edenler, takip eden çocuklar var. Bu yüzden sorumluluklarımız var."

"Bu yüzden gelecek haftalarda bazı görüşmeler olmalı. Ancak her iki durumda da, beni etkilemedi." dedi.