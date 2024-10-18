Hamilton, Red Bull'un bib cihazını övdü: "Kim bilir bu şekilde kaç şampiyonluk kazandılar"

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Red Bull’un kuralları esnetip yenilikçi çözümler bulma konusunda uzun süredir lider olduğunu ifade etti.



Formula 1'in özünde yenilikçiliğin olduğunu belirten Hamilton, Red Bull'un bib sistemi hakkındaki sorulara yanıt verdi.

Hamilton, "Bu cihaz hakkında buraya gelmeden önce bir şeyler duydum. Ancak spor her zaman yenilikçilikle ilgilidir."



"Red Bull bu konuda öncü oldu ve yenilik getirdiler."



"Sonuçta tüm takımlar kuralları gözden geçirir ve onları en iyi şekilde nasıl kullanacaklarını bulmaya çalışırlar. Nihayetinde, Red Bull daha iyi bir iş çıkarıyor."



"Kim bilir ne zamandır bunu kullanıyorlar ve şampiyonluklar kazanıyorlar."



"Belki şimdi bu sistemi kullanmazlar ama bu onların durmasını sağlayacak şey değil."



"Bizler ise yakalamaya çalışmak yerine yenilikçi olmalı ve buna biz liderlik etmeliyiz," şeklinde konuştu.