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Hamilton: "Red Bull'un 17 saniye farkla kazanması, 2024 için endişe verici"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Red Bull'un Abu Dabi GP'yi rahat şekilde kazanmasının 2024 yılı için kendisini endişelendirdiğini söyledi.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Red Bull, iki şampiyonluğu birden garantilediği için 2024 aracı üzerinde çalışmaya Ağustos ayı civarından başladı.

Buna rağmen 2023 yılının son yarışını 17 saniye farkla kazanan Max Verstappen, sezonu 19 galibiyetle tamamladı.

Diğer tarafta Mercedes, son yarışta George Russell ve Lewis Hamilton'ın aldığı puanlarla şampiyona ikincisi oldu.

Şampiyonayı ikinci bitirmelerinden memnun olup olmadığı sorusuna Hamilton, "Pek sayılmaz."

"Bu yıldan çıkarabileceğimiz çok fazla şey yok. Genel olarak harika bir yıl olmadı. Sadece hayatta kalmaya çalıştım."

"Hepsi sadece bu kadar." cevabını verdi.

Sonrasında Hamilton'a Mercedes'in 2024'te şampiyonluk için çekişip çekişemeyeceği soruldu.

Hamilton, "Şu anda gerçekten bilmiyorum."

"Red Bull'un 17 saniye farkla kazanması ve Ağustos ayından bu yana araçlarını geliştirmemiş olmaları kesinlikle endişe verici."

"Bu yılki araç hakkında ,çok şey öğrendik ve gerisi artık takıma bağlı."

"Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Oraya ulaşıp ulaşamayacağımızı göreceğiz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, mola veriyor

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, mola veriyor

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