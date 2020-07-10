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Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Red Bull'u uyardı: "Akıl oyunlarının işe yaramadığını öğrenecekler"

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Hamilton, Red Bull'u uyardı: "Akıl oyunlarının işe yaramadığını öğrenecekler"
Ekleyen:
, Editör
10 Tem 2020 08:20

Red Bull'un geçtiğimiz hafta sonu yaptığı hamlelerin ardından konuşan Lewis Hamilton, Avusturyalı ekibi kendisine karşı "akıl oyunları" oynamama konusunda uyardı.

Red Bull geçtiğimiz hafta önce DAS sistemi yüzünden Mercedes' i protesto etti ve pazar günü sabah da Lewis Hamilton'ın sarı bayrakları ihlal ettiği olayla ilgili karara karşı çıktı.

FIA, inceleme sonrası Hamilton'a ceza vermemeyi tercih etmişti ancak Red Bull, yeni kanıtlar sunarak karara itiraz etti.

Sonrasında Hamilton üç sıra grid cezası aldı.

Ayrıca yarışta Red Bull pilotu Alex Albon'la temas yaşayan ve beş saniye cezası alan Hamilton, yarıştan sonra Red Bull tarafından eleştiriler aldı.

Christian Horner, Hamilton'ın özür dilemesi gerektiğini ve hatta yaklaşımını değiştirmesi gerektiğini belirtti. Marko da Hamilton'ın Red Bull'un yarışını mahvettiğini söyledi.

Protestolar ve eleştiriler sonrası Red Bull'un bu yıl kendisini yenmek için akıl oyunları mı oynaması gerektiği sorusuna Hamilton, "Demek istediğim, onlar için cevap veremem. Ancak beni şu ana kadar tanımamışlarsa, akıl oyunları [benim üzerimde] işe yaramaz. Sanırım eninde sonunda bunu öğrenecekler." yanıtını verdi.

 

 

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Editör Kemal Şengül

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