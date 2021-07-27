Hamilton: "Red Bull'u Macaristan'da yenmemiz zor olacak"

Mercedes, beklendiği üzere Britanya'da önceki yarışlardan daha iyi göründü ve ilk turdaki temasın ardından zafer, 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın oldu.

Şimdi Macaristan yarışı yapılacak ve geçen yıl Verstappen, bu yarışı son bölüme kadar lider götürmüştü ve galibiyete çok yaklaşmıştı.

Red Bull, bu yıl geçen sezona göre daha iyi durumda ve Macaristan'a favori konumunda gidiyorlar.

Mercedes'in üst düzey isimleri, şimdiye kadar Macaristan için beklentiyi düşük tuttular. Beş yarış aradan sonra Britanya'da zafere ulaşan Hamilton da hafta sonu için favorinin Red Bull olduğunu belirtti.

Hamilton şöyle konuştu: "Britanya'daki hafta sonu, Mercedes için ileriye doğru atılmış büyük bir adımdı ancak Macaristan'daki pist genellikle Red Bull'a daha fazla uyuyor. Bence, Mercedes olarak sahip olduğumuzdan daha fazla yere basma gücüne sahipler."

"Red Bull bu yıl, difüzör ve taban ile ilgili yeni kurallardan daha az etkilendi. Bu yüzden, Verstappen'in Macaristan'da çok ama çok güçlü olmasını bekliyorum. Onu yenmek son derece zor olacak." "Farklı bir strateji uygulayamadığınız sürece bu pistte geçiş yapmak çok zor." "Yarışın Britanya'da olduğu gibi yakın geçmesini istiyorum. O yarış hafta sonu, bana ilk dört yarışı daha çok anımsattı. Bu yüzden, bunun böyle devam etmesini umuyorum."

Race winner Lewis Hamilton, Mercedes, celebrates after the race Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images