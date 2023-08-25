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Hamilton: "Red Bull'u kolayca yenemeyiz ama onlara yakın olacağız"

Lewis Hamilton, hafta sonu boyunca Red Bull ve McLaren ile mücadele etmeyi umuyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Hamilton, cuma günkü Hollanda Grand Prix'si antrenman seanslarını sırasıyla 3. ve 4. sırada noktalarken, George Russell takım arkadaşından oldukça geride kalarak 11. ve 14. oldu.

Hamilton, araç iyi hissettirse de sıralama seansı öncesinde yapmaları gereken şeyler olduğundan bahsetti. 

"Bu sabah araca binmek için çok heyecanlı uyandım."

"İlk antrenman bizim için gerçekten iyi geçti. Fabrikadaki herkesin harika çalışması sayesinde araç en başından beri iyi hissettiriyor. Ancak ikinci antrenman için bazı değişiklikler yaptık ve bunlar o kadar iyi değildi."

"Yine de elimizde iyi veriler var ve yarın için bunu tersine çevirip çeviremeyeceğimizi görmek için bu gece yapmamız gereken bazı işler var."

"Elbette Red Bull'lar kadar hızlı değiliz. - McLaren de gerçekten çok hızlı - Yani toparlamamız gereken bazı şeyler var."

"Örneğin McLaren ilk sektörde bizden çok daha hızlıydı."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Mesele, lastiklerden en iyi şekilde yararlandığınızdan emin olmak ve turunuza başlamak için lastikleri doğru pencereye sokmak. İlk sektörde yavaştık ama son sektörde iyiydik; bu yüzden sadece doğru dengeyi bulmaya çalışıyoruz." 

Hafta sonundan beklentileri sorulduğunda Mercedes pilotu, şu yanıtı verdi: "McLaren ve Red Bull ile mücadele etmeyi umuyoruz."

"Elbette Red Bull'lar her zamanki gibi biraz hızlılar. Bu yüzden onları kolayca yenebileceğimizi düşünmüyorum ama yakın olacağımızı düşünüyorum."

"Pazar günkü yarışa ön sıralarda başlamak istiyorum çünkü burada geçiş yapmak o kadar kolay değil, bu yüzden mümkün olduğunca üst sıralara çıkmaya çalışacağız. Sıralamalarda ilk üçe girebilmek harika olurdu. Bu sadece bu gece yapacağımız işe bağlı."

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F1 pilotları 'kabus gibi' bir sıralama seansı geçirmekten korkuyor

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