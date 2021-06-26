Hamilton: “Red Bull’u geçmek için yeterli tempoya hıza değiliz”

Steiermark Grand Prix’si sıralama seansında pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen’in olurken Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton attıkları turlarla 2 ve 3. sıraya yerleşti.

Fakat Bottas, cuma günü antrenman seansında pit yolunda spin atması nedeniyle 3 sıra grid cezası almıştı. Bu nedenle Hamilton, şampiyonadaki en büyük rakibinin hemen arkasında yarışa ikinci sıradan başlama hakkı elde etti.

Sıralama turlarının ardından konuşan Hamilton, “Max’ı tebrik ederim. Bütün hafta sonu çok hızlılardı, bu yüzden her şeyimizi ortaya koymamız gerekti ve en iyi sıralama seanslarımdan biri değildi.

“Yine de [Bottas’ın] grid cezası olduğu için ön sıradan başlayacağım. Bu yüzden yarın savaşmak için yarışacağım.” dedi.

Yarınki yarışta Red Bull’a karşı tempo açısından ne durumda olacakları sorulduğunda Hamilton,

"Genellikle tüm hafta sonu bizden 0.25 saniye öndelerdi. Sanırım, sıralamalarda onlara daha çok yaklaşmayı başardık ancak dün yarış temposu olarak çoğu zaman bizden 0.25 saniye hızlılardı.”

“ Bu yüzden bunu [Red Bull'u geçmeyi] başarıp başaramayacağımız görmek ilginç olacak. Onları geçmek için yeterli hıza sahip olduğumuzu düşünmüyorum. Fakat belki onları yakalamamız mümkün olabilir."

Hamilton, ayrıca yarış yağmur yağarsa bir sürprizle karşılaşabileceklerini söyledi.

“Yarın tabii ki her şeyimi ortaya koyacağım ama burada hızdan bahsediyoruz ancak belki yarın bir sürprizle karşılaşabiliriz, belki yağmur yağar. Kim bilir?”

Lewis Hamilton, Mercedes 1 / 1 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images