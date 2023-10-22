Hamilton: "Red Bull'u arkamızda tutmaya çalışacağız"

İngiliz pilot, cumartesi günkü sprint yarışında Max Verstappen'in en yakın takipçisiydi fakat yarışı yaklaşık 10 saniye geride tamamladı.

Ana yarışta durum Verstappen için daha zor olabilir çünkü Hollandalı pilot yarışa altıncı sıradan başlayacak.

Yarışa üçüncü sıradan başlayacak olan Hamilton, yarışa yaklaşık 1.5 saat kala yaptığı açıklamada yakın bir mücadele görmeyi beklediğini söyledi.

İngiliz pilot şöyle dedi: "Aracımız bu hafta sonu açıkça daha hızlı ve dün gayet iyi bir performans sergiledi."

"Cumartesi günkü sprint eğlenceliydi ve bundan keyif aldım."

"Bugün yeni bir gün ve Red Bull arkamızdan başlayacak, bu yüzden yarışın ilginç olacağını düşünüyorum."

"Charles Leclerc ve McLaren sürücüleriyle rekabet edebilmeyi umuyorum. Red Bull'un ataklarını durdurabilecek miyiz bilmiyorum ama tabii ki bunu deneyeceğiz!"

Sonrasında Verstappen de kısa bir açıklama yaptı.

Hollandalı pilot, "Yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. Cumartesi günü gayet iyiydi ama bugün biraz geriden başlıyorum."

"Sprintte yakaladığımız tempoyu tekrarlayabilirsek başarılı bir yarış bizi bekliyor."

"Bu harika taraftarları memnun etmeye çalışacağım." dedi.

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing