Hamilton: "Red Bull'la aradaki fark şaşırtıcı"

Mercedes ve özellikle Lewis Hamilton tıpkı Meksika ve Brezilya'da olduğu gibi Katar'da da sıralama turlarında çok iyi bir tempo yakaladı.

İngiliz pilot, en yakın rakibi Verstappen'den 0.4 saniye daha iyi bir tur çıkardı ve pole pozisyonunu kazandı. Ayrıca Hamilton ve Bottas arasında da 0.6 saniye vardı.

Sıralama turlarının ardından konuşan Hamilton, gününü şöyle yorumladı: "Rüzgar düne kıyasla 180 derece değişmişti. Burada, ilk virajdan itibaren pistte sahip olduğumuz yere basma gücü seviyesi inanılmaz."

"Süratler çok yüksek ve sadece tek bir yavaş viraj var, o da 6. viraj. Bunun dışında diğer tüm virajlar ya orta hızlı ya da yüksek hızlı virajlar. Her şey sadece ritim yakalamak ve tüm pisti kullanmakla ilgili. Fakat bugün, özellikle ışıklar altında gerçekten çok güzel bir gündü."

"Genel anlamda keyif aldım ve son turdaki gibi bir zaman farkı elde edebileceğimi bilmiyordum. Normalde üçüncü bölümdeki ikinci denememde zorlanıyordum ama son birkaç yarışta, güzel ve temiz turlar atmayı başardım. Bu harika hissettirdi."

0.4 saniyelik farka şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Hamilton ,"Kesinlikle. Tıpkı son birkaç yarışta olduğu gibi. Muhtemelen son üç yarışta, sıralama turlarında onlardan öndeydik. Bu, biraz sürpriz oldu. Bugün bu kadar fark olmasını kesinlikle beklemiyorum."

"Tüm seans boyunca birkaç ondalık öndeydim ancak bu ekstra zamanı bulmak harika hissettirdi. Bu, ortaya koyulan sıkı çalışmanın göstergesi. Dediğim gibi, dün gece yarısına kadar buradaydık, tüm çocuklarla çalıştım. Diğer çocuklar daha da geç saatlere kadar kaldı. Herkes gerçekten harika çalıştı." dedi.

Hamilton, yarış temposunun da gayet iyi göründüğünü sözlerine ekledi.

İngiliz pilot, "Uzun sürüşlerdeki tempo iyi. Fakat yarış hızı söz konusu olduğunda tempomuz birbirine yaklaşıyor ve evet, bence araç olarak iyi bir yerdeyiz. Burası da zor bir pist, yani başlangıcı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

The cars of pole man Lewis Hamilton, Mercedes W12, and Valtteri Bottas, Mercedes W12, on the grid after Qualifying

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images