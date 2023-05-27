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Hamilton: "Red Bull'a yetişmek için yapmamız gereken çok şey var"

Lewis Hamilton, araca büyük bir güncelleme getirerek konsept değişikliğine gitmelerine rağmen Red Bull'a yetişebilmek için yapmaları gereken çok şey olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, makes a pit stop

Yeni bir konsepte geçen W14 ile Mercedes pilotları Hamilton ve George Russell, sıralama turlarında sırasıyla 6 ve 8. sıraları elde ettiler.

Normal şartlarda Emilia Romagna'ya getirilmesi planlanan ancak yarışın iptaliyle ilk kez Monako'ya getirilen güncellemelerin pistin zor yapısı nedeniyle etkisinin hissedilmeyeceği düşünülüyordu.

Ancak Hamilton, özellikle aracın ön bölümünde farkı hissettiğini açıkladı: "Öncelikle, ekip bu güncellemeleri getirerek gerçekten harika bir iş çıkardı - özellikle aracın ön tarafında bunu hemen hissedebiliyorsunuz."

"Orta sektör bu hafta sonu boyunca kaybettiğimiz yer oldu, bu yüzden sıralama için araçta bir değişiklik yaptık, bu da son sektörde işimizi zorlaştırdı."

"Mühendisler aksini düşünmesine rağmen ben bu değişiklikten emindim. Sonunda, bence her şey yolundaydı. Muhtemelen tek bir tur için biraz daha kötüydü ama yarış için daha iyi olacağını düşünüyorum."

"Seansta lastikleri ısıtmakta zorlandım, bu yüzden her zaman son turda bir şeyler çıkarmayı başardım. Ama çok gergindim çünkü her an sarı veya kırmızı bayrak çıkabilirdi. Ancak başardık ve elde ettiğimiz tur için minnettarım."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Hamilton, Charles Leclerc'in Lando Norris'i engellemesinden ötürü ceza alması halinde gridde yükselmekten mutlu olacağını inkar etmedi.

"Dürüst olmak gerekirse, mümkün olan her şeyi elde etmek isterim."

"Düşündüğünüzde, şu anda başkalarına güvenmek zorundayız. Checo duvara çarptığında, 'Teşekkürler' diyebiliyorsunuz!"

"Ocon bir anda ortaya çıktı ve harika bir tur attı. Sonunda Fernando'nun pole pozisyonunu alacağını umuyordum, bunu gördüm ve onun için harika olabileceğini düşündüm. Ama Red Bull çok hızlıydı. Aston şu anda neredeyse Red Bull ile aynı seviyede ve bu olağanüstü bir başarı, bu yüzden Aston için gerçekten mutluyum ve umarım yakında orada olabiliriz."

"Ancak oraya ulaşmak sadece konsepti değiştirmek kadar kolay değil. Geçen yıl Aston'da gördünüz, sidepod tasarımını değiştirdiler ancak hızlanmadılar, kış boyunca bir yığın çalışma gerekti."

"Gerçek şu ki, biz daha çok bu yöndeyiz ama yine de onların sahip olduğu hava akışı ve her şeyi nasıl kontrol ettikleri bizimkinden biraz farklı; bence onların sahip olduğu kanatçığı kullanabilmek için yapmamız gereken işler var. Biz onlar kadar verimli değiliz. Onlar daha az sürtünmeye sahipler, hemen her yerde daha fazla yere basma kuvvetine sahipler, bu yüzden onlara yetişmek için yapmamız gereken çok iş var."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Erik Junius

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