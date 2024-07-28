Hamilton: "Red Bull ve McLaren bizden daha hızlı, Ferrari ile eşitiz"

Lewis Hamilton, bugün gerçekleştirilecek yarışa üçüncü sıradan başlayacak ve cuma günkü yarış tempoları pek parlak değildi.

Ancak Mercedes, cuma gecesi eski tabana döndü ve araç ayarlarını değiştirdi.

Hamilton, seansın ardından şöyle dedi: "Yağmur yağdığında önde olma şansım olduğunu biliyordum çünkü bu şartları seviyorum."

"Bence kuru zeminde çok daha gerilerde, ilk onda yer almak için mücadele ediyor olurduk."

"Kuruyan pistte her şey zamanlamaya, piste ne zaman çıktığınıza bağlı. Sanırım sonlara doğru biraz fazla erken çıktık. Üzücü fakat böyle şeyler olabiliyor. Ön bölümde yer aldığım için minnettarım."

"Burada Red Bull ve McLaren bizden çok daha hızlı. Ferrari ile hızımız hemen hemen eşit."

"Max bence öne yükselecek çünkü en hızlısı onlar."

"Podyum için savaşmak zor olacak fakat bunu yapmaya çalışacağım."

McLaren ve Red Bull'a ayak uydurup uyduramayacağı sorusuna Hamilton, "Başımı önüme eğeceğim, arkadakilerin önünde kalmaya ve önümdekilere yetişip yetişemeyeceğimi görmeye çalışacağım."

"Her şeyimi ortaya koyacağım. Umarım gece boyunca yaptığımız değişiklikler kuru zeminde daha fazla tempo bulmamıza yardım eder." cevabını verdi.