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Hamilton: "Red Bull ve Ferrari'nin gerisinde olabiliriz"

Lewis Hamilton, Mercedes'in şu anda Formula 1'deki ana rakiplerinin gerisinde olduğunu ancak takımın durumunun bir yıl önceki durumuyla kıyaslanamayacağını düşünüyor.

Zeynep Taş
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Hamilton: "Red Bull ve Ferrari'nin gerisinde olabiliriz"
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Mercedes geçen yıl Bahreyn'de yapılan sezon öncesi testlerinde, aracın beklentileri karşılayamaması nedeniyle zorlanmıştı.

Hamilton, 2022 testinden sonra takımdaki herkesin hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Ancak W14 ile yapılan 2023 sezon öncesi testinden sonra durum böyle olmadı.

Hamilton, "Çok şey keşfettik."

"Bu, takımdaki 11. yılım ve bu yıl da takımdaki herkes aynı zihniyetle geldi, çok çalıştı."

"Tırmanmamız gereken bir dağ olduğunun farkındayız ve kimse telaşlanmadı, herkes duruma odaklandı."

"Garajdaki ve fabrikadaki herkesin tüm bu verileri gözden geçireceğini ve ilerlemeye devam edeceğini biliyorum."

"Dayanıklılık genel anlamda iyiydi. Açıkçası cuma günü biraz durakladık ama genel olarak nispeten iyiydi. Sonunda pist biraz soğuduğunda ve daha yumuşak lastikleri taktığınızda her zaman daha güzeldir. Tam olarak olmak istediğimiz yerde değiliz ama başlangıç için iyi bir yerdeyiz." dedi.

Hamilton, takımın üzerinde çalışması gereken şeyler olduğunu da ekledi.

Hamilton, "Çalışmamız gereken şeyler var, hâlâ mükemmel değiliz. Şu anda Red Bull ya da Ferrari seviyesinde olmayabiliriz."

"Değişen şeyler var, örneğin zıplama sorunu kayboldu ve daha iyi olan birkaç unsur var."

"Gelecek hafta nerede olacağımızı kim bilebilir? Sadece pozitif kalmalıyız, ne istediğimizi ortaya koymalıyız ve zorlamaya devam etmeliyiz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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