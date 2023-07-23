Hamilton: "Red Bull tur başına yarım saniye hızlı, kazanmamız zor olacak"
Lewis Hamilton, bugünkü yarışta galibiyete ulaşmalarının zor olduğunu fakat elinden geleni yapacağını söyledi.
Lewis Hamilton, cumartesi günkü sıralama turlarında harika bir son tur çıkardı ve 2021'den sonra ilk kez pole pozisyonunu kazandı.
Uzun süre sonra gelen ilk zaferin ardından Hamilton çok mutluydu.
Bugün yarış yapılacak ve yarışa kısa bir süre kala konuşan Hamilton, galibiyete ulaşmalarının kolay olmayacağını söyledi.
İngiliz pilot şöyle dedi: "Dün pole pozisyonunu kazandıktan sonra neredeyse konuşamayacak gibiydim çünkü bu kadar uzun süre çalışıp, sonunda başarılı olduğunuzda büyük bir duygu seline kapılıyorsunuz."
"Gençken bu pistte hep başarılı sonuçlar aldım ve bu pisti her zaman sevdim fakat dün son virajda neredeyse aracın kontrolünü kaybetmiştim, turu bitirdiğimde pole pozisyonunda olmayı beklemiyordum. Tüm takımımız için bu çok önemli bir başarı oldu."
"Yarış temposundan bahsedecek olursak, Red Bull araçlarının tur başına yarım saniye daha hızlı olduğunu biliyorum. Dolayısıyla Verstappen'in liderliği ele geçirmesi ve arayı açık gitmesi çok muhtemel."
"Fakat sihirli bir şekilde bu pozisyonlarda kalabilirsem, elbette onun ataklarını savuşturmaya çalışacağım. Göreceğiz."
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